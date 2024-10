Pildid: "Vanamehe filmi" režissööri käe all valmib mängufilm "Ümera jõel"

"On märkimisväärne, et Mait Metsanurga 1934. aastal ilmunud romaani "Ümera jõel" on korduvalt uuesti trükitud," sõnas Taska Filmi produtsent Kristian Taska. "Riigivanema kõrgeima auhinna pälvinud teoste hulgas, nagu "Tõde ja õigus" ning "Nimed marmortahvlil", on "Ümera jõel" seni veel ainukesena ekraniseerimata, ja see viga tuleb parandada," ütles ta ja lisas, et unistus selle filmi loomisest on teda saatnud alates "Nimed marmortahvlil" valmimisest. "Nüüd ei kavatse ma sellest enam lahti lasta."

Režissöör Mikk Mägi sõnul on muinaseestlaste saavutused inspireerivad ja väärivad kindlasti rohkem kõlapinda ühe eepilise ajaloolise sõjafilmi näol. "Olen sellest projektist vaimustuses. Tahan jutustada hoogsalt Eesti ajalugu nii nooremale kui ka vanemale vaatajale. See lugu näitab muinaseestlaste visadust ning kaitsetahet meie esimeses vabadussõjas," lisas ta.

Proovivõtted andsid Mägi sõnul meeskonnale kindlust, et nad suudavad stsenaariumis kirjeldatud muinasaegse Eesti huvitavalt taaselustada ning näitlejad saavad hakkama ka seiklusfilmile omaste märulistseenide mängimisega. "Näitlejate ansambel sai valitud omavahelise keemia alusel, kuid samas pidi peategelaste iseloomus olema konflikti. Nii suudavad nad tegelaste vahelised pinged usutavalt välja mängida," kirjeldab Mägi.

"Ümera jõel" jutustab eestlaste muistse vabadusvõitluse ühe episoodi, Eesti maleva võidu ristirüütlite üle Ümera lahingus aastal 1210. Loo keskmes on piiriäärse Mägiste kihelkonna vanema Vesse noorim poeg Vello, kes ootamatult külavanemaks saab. Noore ja rohelise külavanemana tuleb Vellol ennast kõigepealt oma kihelkonnas kehtestada, õiendada arved naaberküla Kämbiga ning seejärel pista rinda rüütel Arnoldi juhitud ristirüütlitest vallutajatega. Lisaks ülekaalukale raudrüütlite väele ähvardab Vellot ka paatrite poolt Mägistet kaasakiskuv ristiusk, mis inimesed relvituks teeb ning ka tema enda õe Leini rüütleid kummardama paneb.

Filmi proovivõtted viisid läbi režissöör ja stsenarist Mikk Mägi, operaator Rein Kotov, kunstnik Triin Valvas, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Merlit Veldi ja võitlusstseeni koreograaf Indrek Sammul. "Ümera jõel" on Taska Filmi, Apollo Film Productionsi ja HansaFilmi ühistoodang. Filmi produtsendid on Kristian Taska, Armin Karu, Tanel Tatter ja Veiko Esken.