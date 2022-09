Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: ristisõda ja "Olli otsingud"

Raul Siniallik "Salajane ristisõda" (Hea Lugu)

Raul Siniallik on kirjanduses uus tulija, tema "Salajane ristisõda" on esimene romaan. Täiesti teenitult õnnestus tal napsata esikoht kirjastuse Hea Lugu ajalooromaanide võistlusel. Usun, et võistlus jätkub ning loodan, et tuleb uusi raamatuid ja uusi kirjanikke.

Sinialliku romaan viib meid 13. sajandi keskpaika (ette- ja tahavaadetega sinna-tänna), aega, mil nii-öelda muistne vabadusvõitlus oli eestlaste seisukohalt suhteliselt otsa saanud. Aga ajalugu polnud sugugi seisma jäänud. Nõva Aleks (Aleksander Nevski), tatarlased, talv ja jää, leedukad ja ordulased, paar itaallast sekka, lahingud või nii. Üsna umbne aeg muidugi, aga Siniallik joonistab killu ajalugu laiemale plaanile lahti ning leiutab natuke väljamõeldist juurde. Mida ju ajalooalasest ilukirjandusest ootakski. Midagi seesugust siin on, mis aitab kodumaal ja lähiümbruses toimunut väheke suuremasse pilti asetada. Ja see ju hea.

Ei ma tea, kas sellest teosest miskit säherdust põlvkondset lugemisvara tekib, nagu omal ajal "Meelis" või "Ümera jõel" pakkusid. Ei siin aeta miskit ideoloogilist narratiivi, pigem räägitakse asjust nagu nad võinuksid olla, mitte kuidas nad pidanuksid olema. See on väga sümpaatne. Mul on kõva usk, et Siniallik annab ajalookirjanikuna meile veel mitu head lugemisvara. Lugejatel aga tasub alustada algusest, täna on see võimalus meie ees.

William Joyce "Olli otsingud" (Rahva Raamat)

Kui lastekat suvalise koha pealt lahti lüües kohtad sõnaühendit "maailma esimene rämpsust valmistatud ründemaastur", siis annab see kuhjaga lootust. Ja kui kohe sealsamas lähedal ütleb keegi Õnnekivi: "Mina ei ole tõesti selleks loodud, et palju rabada. /- - -/ Ma olen lihtsalt õnnekivi.", siis hakkad raamatust vaimustuma juba enne sisulise lugemise alustamist. Meenuvad read eestimaise lastekirjanduse klassikast "Las traktor töötab, tema on rauast. Mina olen vaene väikene." (Vladimir Beekmani Aatomiku-lugudes ütles nõnda laisk pooljuhipirts.)

Nii on, et parimad lasteraamatud kannatavad lugeda ükskõik mäherduses vanuses. Ja see siin on üks säherdune. Jah, muidugi ostke ta oma armsate murdjakääbikute maailmapildi avardamiseks kottu ärr. Aga kui va põlvkonnad on suureks saanud ja omaula pääle läinud, siis laenake raamatukogust ja nautige täiel vanainimeserinnal tõepoolest südamlikku lugu. Lugu on põnev ja krutskitega ja eriskummaline ja jääb mingit pidi kindlasti hinge ja südame sisse/külge. Kui hing ja süda alles on. Loodetavasti on.

Pildimaterjal ja teletaust on sootuks teine teema – ühele tipptaseme lastekale kulub kõrgema klassi visuaal alati marjaks. Ja telesarja turunduslikku tähtsust ei maksaks samuti alahinnata. Kuigi "Olli otsingud" löönuks küllap maailmalaiuselt läbi ka ilma silmvaatava toeta. Lihtsalt nii hea raamat on. Puhas rõõm soovitada. Tehke järele ja/või makske kinni!