Uus laenutusplatvorm võimaldab tellida teoseid ka koju ja pakiautomaati

Raamatukogude ühine laenutusplatvorm Minu Raamatukogu (MIRKO) võimaldab koondada paljude raamatukogude kogud ühisele virtuaalsele raamaturiiulile, kust lugeja saab tellida teose pakiautomaati või kulleriga koju.

"Esialgu on MIRKO laenutusplatvormiga liidetud 20 erineva raamatukogu kogud, milles on enam kui miljon raamatut või nooti. Loodame, et tulevikus liitub platvormiga veel raamatukogusid ja raamatukogude ühine virtuaalne riiul saab pikemaks," kõneles rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Korraga saab tellida kuni viis raamatut 21 päevaks. Tähtaja saabumisel on võimalik tellimust pikendada. Tellimiseks tuleb registreeruda laenutusplatvormi kasutajaks ja sisselogimisel kasutada riiklikke autentimisvahendeid. MIRKO kaudu tellides tuleb tasuda ainult transpordikulu ja raamat jõuab pakiautomaati või kulleriga koju 2–4 päevaga.

MIRKO platvormi lisandub tulevikus veel mitmeid teisi raamatukogude teenuseid. 2023. aastal plaanitakse MIRKO-s avada e-väljaannete laenutus (e-raamatud, e-ajakirjad ja audioraamatud).