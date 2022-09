Tegevust alustas raamatukogude ühine laenutusplatvorm Minu Raamatukogu

Tellitud teosed saadetakse koju või pakiautomaati, kusjuures postikulud tuleb saajal endal tasuda. Platvorm aitab eelkõige neid, kes kodukohast vajalikku raamatut ei leia või raamatukokku kohale minna ei saa.

Lugeja saab MIRKO lehelt valida välja raamatud, mida laenutada soovib, lasta need saata endale sobivasse postiautomaati ning 21 päeva möödudes samamoodi ka raamatukogule tagastada. Sealjuures tuleb arvestada, et tasuda tuleb kuus eurot postikulu. Kui tellida raamatud erinevatest raamatukogudest, tuleb maksta iga saadetise eest eraldi.

"Midagi ei ole teha, see on mugavusteenus ja transpordikulu sinna lisandub. See, et raamatukogudest on alati võimalik tasuta laenutada, see on ja jääb," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Esialgu on platvormiga liitunud 28 raamatukogu üle Eesti, mitut suuremat raamatukogu sealt aga ei leia. Näiteks Tallinna Keskraamatukogu on raamatute pakiautomaati tellimise teenust pakkunud juba paar aastat ning märkinud pärast koroonapandeemiat nõudluse vähenemist.

Keskraamatukogu teenindusdirektori Triinu Seppam-Saare sõnul paneks MIRKO-ga liitumine raamatukogu täiendava surve alla ja tähendaks ka töötajate töökoormuse tõusu.

"Kuna suurtel raamatukogudel, nagu Tallinna keskraamatukogu või Tartu linnaraamatukogu, on igasuguste protsesside mõttes kõik palju keerulisem, siis ma arvan, et see on ka mõttekas, et nad jälgivad, kuidas see teenus hakkab minema, ja siis liituvad. Loodame et nad liituvad," lisas Andresoo.

MIRKO platvormile lõimitakse tulevikus veel mitmeid teisi raamatukogude teenuseid. Uue aasta algusest saab MIRKOst laenutada e-raamatuid, e-ajakirju ja audioraamatuid. Minu Raamatukogu (MIRKO) laenutusplatvormiga on liitunud ligi 30 raamatukogu.

Rotermanni kvartalis toimunud MIRKO keskkonna avamisüritus on järelvaadatav allpool. Sündmuse avas paneeldiskussioon "Mis saab raamatukogudest, kui raamatuid hakatakse tellima postiga?", kus arutlesid kultuuriminister Piret Hartman, RaRa teenuste juht Kristel Veimann, Eesti Linnade ja Valdade Liidu juht Veikko Luhalaid ja Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.