Piret Hartman: raamatukogud peavad olema kättesaadavad kõigile

Hartman tänas ja tunnustas Maria Möldrit tehtud teemapüstituse eest, nõustudes Möldri mõttega, et raamatukogud täidavad juba pikemat aega palju olulisemat sotsiaalset rolli, olles saanud paljude kogukondade keskusteks või suisa tugipunktideks. "Raamatukogu on aken informatsiooni, teadmiste ja kultuuri juurde ning on vastuvõetamatu, et ligipääs raamatukogudele oleks ühel või teisel moel elanikele piiratud. Eesti on raamatukogude maa ning selleks ta jääb," sõnas kultuuriminister.

Hartmani sõnul on kahetsusväärne laenutushüvitise summa vähenemine, mis oli eelmisel aastal suurem tänu koroonaviiruse mõjude maandamiseks koostatud lisaeelarvele. Hartman kinnitas, et otsib nii kultuuriministeeriumis kui ka riigieelarve läbirääkimistel võimalusi ja vahendeid laenutushüvitise tõstmiseks.

"Laenutushüvitis ei saa ega tohi suureneda raamatukogu külastajate või raamatute laenutajate arvelt, sest nii nagu toonitas Maria Mölder, on raamatukogu osa kultuuriidentiteedist ja haridusest, seega igale inimesele tagatud inimõigus ja demokraatliku Eesti alustala. Vahendeid autorite paremaks tasustamiseks on vaja leida mujalt – kas riigieelarvest või mõne muu kultuurivaldkonna kulurea arvelt," märkis ta.

Hartman ei nõustu väitega, et rahvaraamatukogu seadus on muutunud kultuuriministeeriumi või tema enda jaoks teisejärguliseks. "Võin jätkuvalt kinnitada, et raamatukogude jätkusuutlikkus ning rollide, ülesannete ja struktuuri uuendamine on olnud nii minu kui ka koalitsiooni prioriteet alates koalitsioonileppe kokku panemisest. Raamatukogude võrgustiku arendamise osas on tehtud otsus – kultuuriministeerium käivitab üle-eestilise raamatukogude innovatsioonifondi."

Fond toetab raamatukogude nüüdisajastamist, et nii raamatukogu keskkond kui ka raamatute laenutamise võimalused muutuksid üha mugavamaks, paindlikumaks ja lihtsamaks. "Kinnitan, et raamatukogude aastal käib ministeeriumis aktiivne töö rahvaraamatukogu seaduse muutmisel ja selle nimel, et kirjanike laenutushüvitised oleksid väärikamad ning tagaksid meie kirjanike ja heade raamatute järelkasvu," sõnas Hartman.