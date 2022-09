Hartman kultuuri rahastamisest: kõik tunnevad end võrdselt halvasti, mitte võrdselt hästi

Hartman märkis, et kuigi perekond ja töö võtavad suurema osa ajast, on tänu tööle võimalik tal siiski paljudest Eestis toimuvatest kultuuri- ja spordisündmustest osa saada. Selle suve parimateks kultuurielamusteks peab kultuuriminister Pärnu muusikafestivali, Saaremaa ooperipäevi, Viljandi pärimusmuusika festivali ja Viinistul toimunud suvelavastusi.

Kultuuriüritusi külastades tuleb Hartmani sõnul olla avatud meelega ning võtta pakutavast maksimumi. "Viinistul toimus suvelavastus "Talupojad tantsivad prillid ees" – ma ikkagi naersin südamest ja see tõesti läks südamesse, sest see on natuke ka minu enda lugu. /---/ Ma arvan, et vahel me peame oskama ka iseenda üle naerda ja eks huumoris on killuke tõde ka," märkis ta.

Hartman leiab, et kuigi minister saab välja öelda, mis talle isiklikult meeldib, on oluline see, et ta seisaks siiski kõigi enda vastutusalas olevate valdkondade eest. "Päris nii ei ole, et ministril on oma lemmik ja ta jätkab sellega ka ministeeriumis," sõnas ta.

Kõige suuremat südamevalu teeb ministrile kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palkade küsimus, sest selleks, et kultuuri arendada, on vaja inimesi, kes seda arendaksid ja edasi viiksid.

"Nende inimeste väärtustamine, kes meil kultuurivaldkonnas on, on kõige tõsisem küsimus, sest kõik kallineb, aga inimeste palgad ei tule järele. Lõpuks me seisame olukorra ees, kus meil ei ole inimesi, kes kultuuri arendaks," kirjeldas ta.

Hartman loodab, et selleaastased eelarvekõnelused osutuvad edukaks ning praegu on palkade jaoks küsitud 23 miljonit eurot.

"Kui me vaatame, kuidas on kultuuri rahastatud, siis näeme, et eelarves kultuurile mõeldud ressurss väheneb, sest tegevuskulud ei ole kasvanud – tegijaid tuleb justkui juurde, aga see supp jääb lahjemaks. Inimesi, kes teevad head kultuuri, mida me ise ka soovime, ei ole piisavalt väärtustatud. See on küsimus, mille üle me peame valdkonnas ausalt rääkima, sest täna on tõesti nii, et kõik tunnevad ennast võrdelt halvasti, mitte võrdselt hästi," nentis Hartman.