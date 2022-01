Leo Kunnas töötab filmi "Ümera jõel" stsenaariumi kallal

Leo Kunnase sõnul on veel vara rääkida täpsemaid detaile filmi loomisest. Küll aga tõdes ta, et töö stsenaariumi kirjutamise kallal käib.

Kunnas lisas, et tema stsenaarium tugineb kohati Mait Metsanurga samanimelisele raamatule "Ümera jõel", ent põhirõhk on siiski pandud Läti Henriku kroonikale. "See on ainus allikas, mis meil nende sündmuste kohta on," tõdes ta ja lisas, et soovib luua ajalooliselt tõepärase filmi.

Ideekavand, mis kultuurkapitalist rahastust sai, oli Kunnase sõnul põhjalik. Nii sisaldas see näiteks umbes 50-leheküljelist lahtikirjutist teose tegevusest. Küll aga leidis Kunnas, et asjakohast kriitikat stsenaariumile sai ta omajagu ning peab veel kõvasti vaeva nägema, et lõpptulemus oleks suurepärane.

Filmi linastumise kohta ei osanud Kunnas veel täpsemaid detaile avalikustada.