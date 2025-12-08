"Peetrikese jõulurobot" kogus avanädalavahetusel üle 3500 külastuse

Kinotabeli tippu jõudis õudusfilm "Viis ööd Freddy juures 2", mis kogus avanädalavahetusel Eesti kinolevis 13 754 külastust.

Tabeli teisel kohal on eelmise nädala liider, rahvusvaheliselt kinorekordeid purustanud "Zootropolis 2", mis on praeguseks kogunud Eesti kinolevis 42 009 külastust.

Kodumaiseid uusi tulijaid leiab tabelist kaks: Mikk Mägi "Peetrikese jõulurobot" kogus avapäevadega 3 517 külastust, Eeva Mägi "Mo Papa" 1 023 külastust.