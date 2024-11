Dokumentaalfilm "Eesti rula lugu" toob vaataja ette Eesti rulatamise ajaloo

Pimedate Ööde Filmifestivali noorte- ja lastefilmide alafestival Just Film avab tänavuse programmi dokumentaalfilmiga "Eesti rula lugu", mille maailmaesilinastus toimub 9. novembril. Filmi režissöörid Ivar Murd ja Taavi Arus toovad vaatajate ette Eesti rulatamise viiekümneaastase ajaloo, alates 1980. aastatel Võrus alguse saanud saviratastega ruladest kuni tänapäeva välja, kus noored avastavad rulatamise kaudu kogu maailma.

"Meie "Eesti lugude" sarjas valmiv dokumentaalfilmike kasvas oodatust palju suuremaks, 20-minutilisest dokumentaalfilmist sai täispikk, sest Eesti tänavakultuuris on, mida näidata," ütles filmi autor ja režissöör Ivar Murd. "Filmitegemine on vähemalt sama keeruline kui kickflip, aga hea meel on selle üle, et rulatamisest kui elustiilist saime rääkima Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre, muusiku ja produtsendi Paul Oja, DJ ja produtsendi Lauri Tähe ning IDA raadio saatejuhi ja pidude sarja "Haigla" ühe korraldaja Kristopher Luigendi."

Ivar Murd on lõpetanud USA-s Fairleigh Dickinsoni ülikooli audiovisuaalsete kunstide osakonna režii erialal. Murd pälvis 2021. aastal Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia filmide "u.Q." ja "Lil Eesti" eest ning 2022. aastal EFTA parima montaažirežissööri tiitli.

Filmi operaator ja kaasrežissöör Taavi Arus pälvis 2021. aastal Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia filmi "Lil Eest" eest ning teeb hetkel dokumentaalfilmi ansamblist Puuluup.

"Eesti rula lugu" esilinastub kinos Sõprus 9. novembril ning on kinolevis alates 24. novembrist.