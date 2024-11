Ivar Murd: vanade rulatajatega intervjuude tegemine oli minu jaoks tõeline rõõm

PÖFFI laste- ja noortefilmide festivali Just Film avab Ivar Murdi ja Taavi Aruse uue dokumantaalfilmi "Eesti rula lugu" esilinastus. Režissöör Ivar Murd ütles ERR-ile, et selle filmi juured peituvad tegelikult juba tema lapsepõlves.

"Eesti rula lugu" räägib rulatamisest laiemalt ja avab kõike seda, mis on viie aastakümne jooksul selles vallas toimunud. Režissöör Ivar Murdi sõnul proovisidki nad rääkida ära tervikliku Eesti rula loo. "See lugu sai minu jaoks alguse lapsepõlvest, ma kasvasin üles rulatades ja kuna ma olin väga halb rulataja, siis tegin mina end kasulikuks sellega, et ma olin see videovend, sealt sai minu jaoks alguse filmitegemine ja nüüd oli võimalus teha väga olulisest teemast enda jaoks ka dokfilm," selgitas ta.

Murd aga ütles, et omaette katsumus oli meelitada vanu rulatajaid intervjuusid andma, aga Kristofer Luigend aitas neid enda poolele saada. "Samas vanade rulajatega intervjuude tegemine oli minu jaoks tõeline rõõm," sõnas ta.

Filmi tegevprodutsendi Kristopher Luigendi sõnul on hetkel Eesti rulatamises parem seis kui kunagi ning tal on isegi kahju, et ta ise väga palju enam ei sõida, kuna avalikus ruumis on üha rohkem võimalusi, mida ei olnud siis, kui tema rulatamisega alustas.

"Kui Ivar mulle esimest korda seda mõtet tutvustas, siis pikemalt mõtlemata olin kohe kaasas, osad olid kohe valmis rääkima, osasid tuli tikutulega mööda maailma taga ajada, aga mulle tundub, et kõik rääkisid oma osa ära, kõik need, kes on olnud seotud eri etappidega Eesti rula ajaloos," ütles Luigend.