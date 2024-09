Jaak Kilmi mängufilm "Vari" osaleb PÖFFi põhivõistlusprogrammis

"Vari" räägib loo skisofreeniat ja jälitusmaaniat põdevast Juhan Liivist. Tema isamaa, millest ta laulda tahab, kannatab tagurliku Vene impeeriumi haardes. Toimub venestamine, millega on lämmatanud eestlaste vabaduspüüded. Liiv põgeneb ja läheb vanematekoju Alatskivile, et tervist kosutada, kuid satub hoopis kummalise mõrvaloo keskele. On tapetud talumees Madjus, kes nähtavasti on leidnud suure varanduse, mis nüüd on kadunud.

Viimati kuulus Eesti peatootmisel valminud film festivali põhivõistlusprogrammi neli aastat tagasi, kui seal linastus "Vee peal". Lisaks "Varjule" kuulutas PÖFF välja veel kolm põhivõistlusprogrammi kuuluvat linateost.

Ootamatu nurga alt läheneb soomlaste rahvuslikule rikkusele, koduõlle pruulimise traditsioonile ka Soome režissöör Teemu Nikki. Tema komöödia "100 liitrit koduõlut" räägib kahest õest, kes pruulivad suurepärast kesvamärjukest. Ainuke häda – rüübe on nii hea, et kipub nende endi kõrist alla voolama. Kui neilt pulmadeks 100 liitrit õlut tellitakse, patustavad nad taas ja tulemuseks on pöörane võidujooks ajaga – 24 tunni jooksul on vaja ärajoodud kogusele asendus leida.

Nikki eelmine film "Surm on elavate probleem" linastus mullu PÖFFi põhivõistlusprogrammis väljaspool võistlust ja jõudis tänavu augustis ka siinsesse kinolevisse.

Hoopis tõsisema tooni võtab Itaalia-Iisraeli film "Lugedes Teheranis "Lolitat"" – Azar Nafisi samanimelise autobiograafilise teose ekraniseering, milles ärksad Iraani naised käivad islamirevolutsiooni keelde trotsides koos, et lugeda salaja "Lolitat" ja teisi keelatud lääne raamatuid.

1979. aasta revolutsiooni järgsest naiste vaimsest vastupanust rääkiva filmi autor on auhinnatud Iisraeli režissöör Eran Riklis, kelle tuntumaid filme "Sidrunipuu" ja "Tantsivad araablased" on näidanud ka PÖFF.

Sellest, kuidas pesumasinas värvi muutnud pükste tõttu hakati kiusama 15-aastast poissi, kes otsustas endalt elu võtta, räägib Itaalia režissöör Margherita Ferri oma filmis "Roosades pükstes poiss". Film põhineb tõsielul – 2012. aastal vapustas juhtunu kogu Itaaliat, tuues kooli- ja küberkiusamise teema esimest korda laiema avalikkuse ette.

Põhivõistlusprogrammi võitja saab auhinnaks 20 000 eurot. Kogu põhivõistlusprogrammi kuulutab PÖFF välja 18. oktoobril.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 8. kuni 24. novembrini.