Mitmed Eesti filmid linastuvad juhtival žanrifilmide festivalil Sitges

"Eestit on tabanud tõeline žanrifilmide buum," kommenteerib Eesti Filmi Instituudi festivalide levi koordinaator Sigrid Saag. "Juhtival žanrifilmide festivalil Sitges on olnud Eesti filme varemgi, aga tänavu saame rääkida Eesti mõistes rekordilistest numbritest," lisab ta.

Haapsalu Õudus-ja Fantaasiafilmide Festivalil esilinastunud Sander Marani "Mootorsaed laulsid" pälvis hiljuti parima õudusfilmi preemia Ameerika suurimal žanrifilmide festivalil Fantasia. Sitgesis on film osa programmist Midnight X-treme. "Kogu film mõjub palavikulise unenäona selle kõige paremas võtmes – loodud neile, kes kasvasid üles vaadates Youtube'ist Adult Swimi sketše, "South Parki" ja suvalisi B-kategooria slasher'eid," kirjutab filmi kohta Nate Richards filmiväljaandes Collider.

Sitgesis mängib ka Fantasia filmifestivalil esilinastunud Miguel Llansó ulmefilm "Igavene suvi", mis kannab vaataja Eesti suvekuumusse. Filmi keskmes on kolm teismelist, kelle elu pöördub, kui pealtnäha süütuna näiv mediteerimisäpp hakkab muutma nende kehakeemiat. Eesti-Hispaania lavastaja Miguel Llansó film on osa sektsioonist Noves visions, mis koondab eksperimentaalseid, uuenduslikke ja žanri piiridel mänglevaid linalugusid. Filmi tootja on Tallifornia.

Animaprogrammis on režissöör Olga Stalevi lühinukufilm "Eha Vari". "Film on eriline juba selle poolest, et peategelane on vari," kommenteerib filmi produtsent Edina Csüllög. "Võib ette kujutada, kui keeruline on animeerida varju. Kokku võttis filmi valmimine 3 aastat," avab produtsent telgitaguseid. Käesoleval aastal jõuab film mitmete anima-ja lühifilmifestivalide kavva. Teiste seas ootab ees näiteks siinse regiooni üks juhtivamaid animafestivale Fredrikstad Norras.

Sitgesi põhivõistlusprogrammis on lisaks Eesti filmidele ka Ameerika režissööri Evan L. Katzi õudusfilm "Azrael", mida filmiti Film Estonia tagasimakse programmi raames 2022. aastal Harjumaa metsades. Filmi keskmes on ususekt, kes jahib noort naist nimega Azrael. Suur osa filmi loovmeeskonnast on eestlased. Teiste seas on helirežissöörina pardal Matis Rei, operaator on Mart Taniel, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnikud Anu Konze ja Gristina Pahmann. Eesti-poolne produtsent on Katrin Kissa.

Sitgesi filmifestival toimub tänavu 3.–13. oktoobrini.