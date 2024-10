Eesti osalusel valminud mängufilm võitis Poola rahvuslikul filmifestivalil kõrvalauhinna

Laupäeval lõppenud 49. Poola filmifestivali (FPFF) põhivõistlusprogrammis esilinastus režissöör Justyna Mytniku debüütmängufilm "Veepidu", mille originaalmuusika on loonud Eesti helilooja Erki Pärnoja. Režissöör Justyna Mytnik pälvis ühe festivali kõrvalauhindadest – väärtfilmikinode ühenduse CICAE auhinna parima esimese või teise mängufilmi eest.

"Veepidu" on valminud Poola, Eesti ja Tšehhi Vabariigi koostöös. Filmi režissöör on Justyna Mytnik, stsenaariumi autorid Justyna Mytnik, Rosanna Hall ja Monika Dembińska, peaosades mängivad Julia Polaczek, Nel Kaczmarek ja Weronika Kozakowska.

Lisaks helilooja Erki Pärnojale ja helirežissöör Gabriel Solisele osalesid filmi tootmises Eestist värvimääraja Kaspar Kallas, online-monteerija Priit Pääsuke ja graafiline disainer Eva Reiska. Filmi lõpulugu "Horizon" esitab Anna Kaneelina. "Veepeo" peatootja on Poola produktsioonifirma Lava Films, Eesti-poolne kaastootja Alexandra Film ning Tšehhi-poolne kaastootja Bionaut.

Mytniku debüütmängufilm "Veepidu" tegeleb allasurutud trauma ja häbi ületamise teemaga teismeliste tüdrukute maailmas. Filmi tegevus leiab aset katoliiklikus Poolas ning mitmel pool Ida-Euroopas lihavõtete järel pöörase veesõjaga tähistatava märja esmaspäeva ajal. Filmi peategelase, 15-aastase Klara jaoks tähendab lõbus veepidu aga aasta möödumist valusast mahavaikitud läbielamisest. Kui häbi küüsis piinlevat Klarat tabavad õudusunenäod ja müstiline hirm vee ees, asub ta koos oma uue sõbranna Dianaga allasurutud traumale tervendust otsima.

"Eestisse jõudes "Veepeo" süda juba tuksus aga hing oli veel puudu. Muusika ja heli on selles filmis kriitilise tähtsusega elemendid. Erki Pärnojal ja Gabriel Solisel tekkis filmi looga tugev emotsionaalne side ja nad suunasid projekti kogu oma loomingulise tundlikkuse. Töötasime enamasti distantsilt, kuid parim osa protsessist oli see, kui sain nendega südatalvel neli nädalat Tallinnas stuudios veeta. Mu debüütmängufilm ei oleks ilma Erki, Gabrieli ja teiste eestlaste panuseta selline välja tulnud," on režissöör Justyna Mytnik koostöö üle rõõmus.

Pärnoja lisas, et "Veepeol" muusika loomine oli tema jaoks erakordselt põnev väljakutse.

"Pidin looma midagi, mis kõlaks korraga poolalikult, kuid samas ka paganlikult. See tundus mulle alguses väga vastuoluline. Kogu protsessi vältel oli nii minu kui ka režissööri soov, et ma jääksin iseendaks ja järgiksin oma loomingulist vaistu. See oli võimalik ainult tänu usaldusele, mis valitses helilooja ja režissööri vahel. Tiimina leidsime uusi ja endalegi ootamatuid lahendusi," kirjeldas Pärnoja koostööd režissöör Justyna Mytnikuga.

"Gdynias filmi maailma esilinastusel osalemine oli minu jaoks väga tähendusrikas, kuna see tähistas pika ja inspireeriva tööprotsessi lõppu. Samas oli see filmi jaoks alles algus. Oli rõõm kogeda esilinastust festivali kontekstis ja väga võimsas kinosaalis," rõõmustas ta.

Ka kaheksa aastat Eestis elanud helirežissöör Gabriel Solis jagas koostööst Mytnikuga ja äsja toimunud esilinastusest sooje mälestusi.

"Erakordne oli näha publikut sukeldumas maailma, mille koos režissöör Justynaga loonud oleme. Kuulda linastusele järgnenud vestlusel publikult kui oluliseks nad peavad filmis käsitletava teema tõstatamist ühiskonnas andis kinnitust, et pingutus on end õigustanud. Tutvumine ja esilinastuse tähistamine filmi Poola-poolsete tiimiliikmetega tegi sellest festivalil käigust ühe väga südamliku kogemuse," lausus ta.