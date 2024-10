Erki Pärnoja andis välja uue albumi "Rumba"

""Rumba" eristub minu eelmistest plaatidest. See ei olnud miski, mida asusin tegema ja mida planeerisin, vaid album, mis tekkis tasapisi, lugu loo haaval, kuni ma avastasin, et neist lugudest on moodustunud tervik. Esimesi demo'sid hakkasin salvestama ainult enda jaoks, ilma igasuguse eesmärgita, kasutades vaid akustilist kitarri ja rütmimasinat. Mitte selleks, et end "välja lülitada", vaid vastupidi selleks, et olla hetkes kohal endale sel hetkel kõige meeldivamal moel," selgitas Pärnoja.

"Tundsin, et pean proovima, kas saan varasemast veel rohkem oma loomingu elluviimise eest vastutada. Samas ei ole üksi toimetamine olnud minu jaoks kunagi eesmärk omaette. Ma arvan, et muusika tuleb lihtsalt huvitavam, kui sinna on kaasatud rohkem inimesi kui üks ja ka mitme inimese nägemused," selgitas ta ja lisas, et päris üksi ta seda albumit siiski ei teinud. "Olen viimasel ajal teinud väga palju koostööd Peeter Salmelaga ja mul on väga hea meel, et ta sai "Rumba" lõppviimistlemise juures appi tulla ja oma panuse anda."

Pärnoja arvates on albumil praegu väga hea tasakaal lo-fi toorusest ja heakõlalisusest ning segu Peetri ja minu nägemusest. Hindan tema panust ja ideid väga kõrgelt. See oli inimlikus mõttes ülimalt meeldiv ja muusikalises mõttes äärmiselt lihtne ja loominguline koostöö," rõhutas ta ja tõi välja, et albumil teevad kaasa kaasa JonsJooel trummidel, vokalistina Anna Pärnoja ja tromboonil Johannes Kiik.

Erki Pärnoja eelmine sooloalbum "Jäljed" ilmus 2023. aastal.