Tiit Pauluse nimelise noore kitarristi preemia võitis Frederik Küüts

"Preemia võitmine annab mulle võimaluse finantseerida tulevaste projektide järeltöötlemisi. Loodan järgnevatel aastatel jätkata albumite väljaandmisega vähemalt sama hooga, mis seni. Unistan aina suuremate projektidega tegelemisest ning uute albumite kirjutamisest ja produtseerimisest," ütles Frederik Küüts, artistinimega Fredi.

Küüts on noor eesti kitarrist, kes on õppinud Marek Taltsi ja Mart Soo käe all. 17-aastaselt ilmus tema esimene EP koostöös Erko Niidu ja Laura Junsoniga. Koostöös ansambliga Gram-Of-Fun võitis ta albumi "To The Great Unknown" eest 2022. aasta ansambli ja aasta debüütalbumi tiitlid. Eesti Muusikaauhindadel on Küüts olnud nomineeritud mitmes kategoorias koos lauljanna Anetiga.

Artistil ilmus eelmise aasta sügisel EP "Tranquilo", mille raames toimus tema karjääri esimene soolokontsert.

Tiit Pauluse nimeline preemia antakse välja igal sügisel ning selle eesmärk on väärtustada väljapaistvaid Eesti noori muusikuid ja innustada neid end kitarriõpingute alal täiendama.

Eelnevatel aastatel on Tiit Pauluse nimelise noore kitarrimängija preemia pälvinud Erki Pärnoja, Merje Kägu, Paul Neitsov, Karl-Madis Pennar, Jaagup Jürgel, Anna Regina Kalk, Marcus Tuul ja paljud teised.