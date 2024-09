Eesti lühifilm "Mari, kallis" võitis Soome filmiturul Finnish Film Affair auhinna

Eesti filmiprojekt "Mari, kallis", mille stsenaristiks ja lavastajaks on Vivian Säde, sai auhinna uuel "Finnish Weird" esitlusel, mis keskendub žanripiire nihutavatele projektidele ning tõi esile 18 filmi üle maailma. "Olen võidu üle ilmselgelt väga rõõmus ja loodan, et see avab projekti jaoks uusi uksi," kommenteeris Säde. Auhinnaga kaasneb 2000-eurone preemia ning tehnikarent ja monteerimisteenus.

14-minutiline maagilise realismi võtmes lühifilm "Mari, kallis" räägib noorest naisest, kes seisab silmitsi sügavalt isikliku probleemiga – üksindus paneb tema korteri maagiliselt vett täis valguma. Et end päästa, peab Mari sukelduma oma alateadvusse ja astuma vastamisi oma teismelise minaga. Film käsitleb teemasid nagu vaimne tervis, koolikiusamine ja kehapilt.

"Mari, kallis" produtsendid on Volia Chajkouskaya (Allfilm) ning Gabriele Vaiciunaite (Why Films) ning film valmib Eesti ja Leedu kaastootmisel. Filmi võtted on planeeritud 2025. aasta suveks.