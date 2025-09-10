Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

Tallinnas, Paldiskis ja Raplamaal toimusid suve lõpus Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted. Nüüd liigub teos järeltöötlusesse, et jõuda rahvusvaheliste festivalideni 2026. aastal.

Stsenarist-režissööri Vivian Säde ("Kalamaja Blues") maagilise realismi stiilis lühifilm "Mari, kallis" räägib naisest, kes ennasthävitavas tsüklis avastab, et tema korter täitub müstiliselt veega. Enda päästmiseks peab Mari sukelduma oma alateadvusesse ja seisma silmitsi pinnale kerkinuga.

Projekt äratas varakult rahvusvahelist tähelepanu: 2024. aastal võitis "Mari, kallis" Finnish Film Affairil uue "Finnish Weird" programmi peaauhinna. 2023. aastal pälvis projekt Baltic Pitching Forumil Radiator IP Sales auhinna ning seda esitleti ka Brussels Co-Production Marketil.

Stsenarist-režissöör Vivian Säde jaoks oli loo kirjutamise oluliseks inspiratsiooniallikaks tema enda lapsepõlv. "Võtteperiood lõppes Keava rabas, kus Sädede suguvõsa on käinud juba neli põlvkonda – see andis niigi isiklikule loole täieliku täisringi mõõtme."

"Mari, kallis" valmis koostöös Allfilmiga. Ivo Felt ennustab Vivian Sädele tähelendu. "Kohe 30-aastane Allfilm on praegu võib-olla rohkem kui kunagi varem avatud uutele talentidele. Seetõttu on ääretult hea meel alustada koostööd Vivian Sädega, kes on end juba tõestanud, aga kelle olulisemad tööd on veel ees."

Säde töö Allfilmiga jätkub – arendusjärgus on telesarja projekt Aidi Valliku hitt-noorteromaanist "Kuidas elad, Ann?", mida esitletakse sel sügisel Poolas Young Horizons festivalil ja PÖFFi TV Beats programmis.

"Mari, kallis" nimiosa mängib Grete Jürgenson, kellega Säde on varem lühifilmis "See räägib pulmast" (2020) koostööd teinud. Lisaks löövad projektis kaasa Tiina Tõnis, Jaune Kimmel, Sander Roosimägi, Helmi Avandi, Märt Avandi ja Britta Soll.

Operaator on Andres Arukask, kunstnik Grete Rahi, helilooja Liina Sumera, kostüümikunstnik Kreet Maurer ja helirežissöör Helena Kõiv. "Mari, kallis" produtsendid on Volia Chajkouskaya Allfilmist ning Vivian Säde Moondustfilms alt