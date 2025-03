Aprillis jõuab kinodesse Tallifornia uus põnevik "Igavene suvi"

19-aastane Mia ootab pikisilmi suvepuhkust koos oma parima sõbranna Gretega. Seltskonnaga liitub ka Grete särtsakas tuttav Sarah, kelle kohalolek toob kahe sõbranna vahele ootamatuid pingeid. Kui neiud avastavad interaktiivse tutvumisäpi kaudu salapärase noormehe ja tema põneva uue rakenduse, avaneb nende silme ees täiesti uus reaalsus.

Eesti-USA-Hispaania kaastootmisena valminud filmis löövad kaasa Hannah Gross, Johanna Aurelia Rosin ja Teele Kaljuvee-O'Brock, Katariina Unt, Ivo Uukkivi, Sissi Nylia Benita, Maarja Jakobson, jpt.

Filmi stsenarist ja režissöör on Miguel Llansó, operaator on Israel Seoane, kunstnik on Quino Piñero, montaažirežissöör on Velasco Broca ning produtsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid, Miguel Llansó, Allison Rose Carter ("Everything Everywhere All at Once") ja Jon Read ("Everything Everywhere All at Once").

Filmi tootja ja levitaja on Tallifornia, kelle varasemateks linateosteks on "Pikad paberid", "Mind on kaks" "Tulnukas 2", "Vaba raha", "Kratt", "Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu" ja "Ükssarvik". Tallifornia filmifondi poolt kaasrahastatud filmide hulka kuuluvad "Viimane vahipost", kung-fu komöödia "Nähtamatu võitlus" ja "Fränk". Filmi rahastajateks on Tallifornia filmifond, Eesti Kultuurkapital ja Tartu Filmifond.

"Igavene suvi" jõuab kinodesse 11. Aprillil, eellinastused 7. aprillist.