Galerii: Kinos Sõprus esilinastus Meel Paliale mängufilm "Pikad paberid"

Meel Paliale jaoks oli väga tähtis, et üks tegelane selles filmis oleks Tallinn. "Tahtsin jäädvustada neid kohti, kus mina ja minu eakaaslased käivad, Tallinn muutub nii ruttu ja kohad hääbuvad. Ma soovisin, et kümne aasta pärast keegi saaks vaadata ja mõelda, et oh, Tallinn oli kümme aastat tagasi selline ja noored käisid sellistes kohtades aega veetmas."

Filmis astuvad üles Mihkel Kuusk ("Kalev"), Maria Helena Seppik, Karl Birnbaum ja Edgar Vunš, operaatoriks on Markus Mikk, kunstnikuks on Jasmin Kulagina, stsenarist ja režissöör on Meel Paliale ning produtsentideks Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid.

"Pikad paberid" tootja ja levitaja on Tallifornia, kelle varasemaste linateoste hulka kuuluvad "Mind on kaks" "Tulnukas 2", "Vaba raha", "Ükssarvik" ja "Kratt".