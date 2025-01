Andrei Liimets filmist "Pikad paberid": seda filmi võib kirjeldada hängina

"Ma arvan, et ei olegi enda põlvkonna lugu või sellist filmi, kus ma tunneksin ennast ära, seni Eestis näinud, kuigi ma olen Meel Palialest kümmekond aastat vanem," ütles Andrei Liimets ja ütles, et enamik lavastajad saavad oma esimese filmi teha 40. eluaastates, aga Meel Paliale on teinud oma teise filmi juba 20. eluaastate keskel. "Mulle tundub, et tema maailmatunnetuses on hästi palju värskust ja põlvkonna häält, mida me pole varem Eesti filmis näinud."

Liimetsa sõnul tunnevad need inimesed, kes on Tallinna ööelus osalenud, filmis palju kohti ära. "Balta Chill ja Uus Laine, paljud kohad, kus on istutud ja hängitud, mulle tundub, et ka seda filmi võiks kirjeldada hängina, sa veedad aega inimeste ja oluline pole see, kuhu jõutakse või mis see lugu on, vaid oluline on see meele- ja vaimuseisund, kus nad on ja need vestlused, mida nad peavad."

"Ma arvan, et ennekõike see film räägib inimestest, kes on segaduses ja ei leia eelmise põlvkonna loodud maailmaga, kes ei taha teha seda masinlikku tööd, aga pole oma suunda ka ise leidnud," kinnitas ta ja mainis, et filmis on väga häid stseene ja tugevad näitlejatööd. "Mulle tundub, et näitlejad on nii tugevad just tänu sellele, et nad saavad kanaliseerida oma lugusid ja kogemusi."