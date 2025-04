Tõnu Hiielaid filmist "Igavene suvi": protsess venis pikemaks eriefektide tõttu

"Igavene suvi" räägib loo kolmest tüdrukust, kes ootavad, et veeta ühiselt suvepuhkus. Kui nad avastavad aga interaktiivse tutvumisäpi kaudu salapärase noormehe ja tema uue rakenduse, avaneb nende silme ees täiesti uus reaalsus. Režissöör Miguel Llanso kolmas täispikk mängufilm segab žanriliselt nii õudusfilmi, komöödiat kui ka teadusulmet, mida kõike võis näha ka tema eelmises, 2019. aastal vaatajate ette jõudnud filmis "Jeesus juhatab sind kiirteele".

Produtsent Tõnu Hiielaid selgitas, et nad ise võtsid aastaid tagasi Miguel Llansoga ühendust võtsid ja küsisid, kas tal oleks mõtteid, millest filmi teha. "Filmiga me hakkasime tegelema umbes neli aastat tagasi, siis valmis stsenaarium, siis valmisid esimesed materjalid, leidsime kaasprodutsendid Ameerikast, kes nelja aasta jooksul said ka Oscari-võitjateks vahepeal, filmi võtted toimused 2021. aasta suvel ja järeltöötlus oli pikem, sest film paistab silma väga ägedate eriefektide poolest. 00:35:30

Filmi juures olulist rolli mänginud Ameerika produtsendid Allison Rose Carter ja Jon Read võitsid mõni aasta tagasi Oscari filmiga "Kõik, kõikjal ja korraga": "Igaveses suve" peaosades astuvad aga juba tuntud näitlejate nagu Ivo Uukkivi, Katariina Jakobskoni ja Katariina Undi kõrval üles noored ja alustavad tegijad Teele Kaljuvee-O'Brock, Hannah Gross ning Johanna Aurelia Rosin.

Kaljuvee-O'Brock ütleski, et kuigi tänaseks on ta veel mõnes filmis üles astunud, siis "Igavese suve" võtete ajal oli see tema esimene suurem roll. "Kui ma siia rattaga sõitsin, siis mõtlesin, et suvi oli üsna tänase ilma sarnane, ilma mõttes oli tohutult külm, me võitlesime pilvedega, tegime pilvede vaatlust, et millal päike tuleb ja millal päike läheb ja võitlesime külmaga," meenutas ta.