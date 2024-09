Kultuuriministeeriumi kärpeplaan seab ohtu PÖFF-i alafestivalide saatuse

Kevadeti peetav Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival ehk HÕFF on Pimedate Ööde filmifestivali alafestival. HÕFF-i korraldajad on alustanud Haapsalu linnavalitsusega läbirääkimisi, et uurida, kas linnal oleks võimalik HÕFF-i senisest rohkem toetada. Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on kärbete ja maksutõusude tõttu kõikjal Eestis praegu keeruline, aga linnavalitsus arutab festivali meeskonnaga toetuse küsimust.

"Haapsalu on kuulus oma traditsiooniliste ürituste osas ja õudusfilmide festival on üks selline ja ta on veel tähtis sellegi poolest, et ta aitab sisustada meil suvevälist aega. Ma arvan küll, et me leiame HÕFF-i meeskonnaga kompromissi nii, et kuskil see kesktee on," ütles Sukles "Aktuaalsele kaamerale".

Tänavust HÕFF-i toetas Haapsalu linn 7000 euroga. Lisaks HÕFF-ile on Pimedate ööde alafestivalide seas Tartu armastusfilmide festival Tartuff ja tänavu rahapuudusel ära jäänud Ida-Virumaa Kinoff.

Pimedate Ööde filmifestivali juht Tiina Lokk ütles, et HÕFF-i puhul panustasid korraldajad tööjõu ja rahaga umbes 40–50 000 euro ulatuses, millele lisandus omavalitsuse ja kultuurkapitali ning teiste partnerite toetus ja piletitulu. Lokk ütles, et tänavune HÕFF jäi väikesesse miinusesse. Regionaalsete alafestivalide saatus sõltub Loki sõnul sellest, milliseks kujuneb kultuurisektori kärpe järel Pimedate Ööde filmifestivali eelarve, mis sõltub ka teistest muutujatest.

"Sellele lisandub käibemaksutõus, sellele lisandub tulumaks, siis kogu see inflatsioon, mida me ei tea, ja seda ju keegi ei tea, ja pole välja arvutanud neid mõjufaktoreid, et milliseks hinnad kujunevad. Me ostame teenust ligi 600 ettevõttelt selleks, et PÖFF ja tema alafestivalid saaksid toimuda," sõnas Lokk.

Kultuurivaldkonna lõplik kärpeplaan selgub selle nädala kolmapäeval.