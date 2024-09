Näitlejate liidu esimees Reimo Sagor: me ei kavatse vait jääda

Eesti Näitlejate Liidu esimees Reimo Sagor sõnas möödunud nädalal ilmunud kommentaaris Kaarel Tarandi Vikerraadiole antud intervjuule, et kultuurivaldkonna madalate töötasudega ei ole leppinud mitte kultuuritöötajad, vaid riigijuhid.

Sagori hinnangul on olukord muutunud selliseks, kus ükski poliitik ega ka kultuuriminister ei räägi avalikult sellest, et kultuuritöötajate miinimumpalka on vaja tõsta. "Sellest saab järeldada, et sealpool on lepitud sellega, et see on teema, mis ei ole oluline," leiab ta.

Riiklik kultuuritöötaja miinimumpalk on 1600 eurot. Seda teenivad riigiasutustes töötavad kultuuritöötajad. "Mõnes munitsipaalasutuses ei suudeta ka seda välja maksta. See ei ole sajaprotsendiline standard, mis on kõigile garanteeritud," selgitas Sagor "R2 hommikus" ning lisas, et see ei puuduta vaid teatreid, vaid ka teisi kultuuriasutusi.

Kolmapäeval kohtuvad Heidy Purga ja kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) esindajatega, et alustada palga läbirääkimisi.

"Ootan huviga, mis sealt tuleb, aga kahjuks ma arvan, et me kõik teame, mis sealt tuleb – mingisugusest palgatõusust ilmselt juttu ei saa olema. Mõte on ju ikkagi selles, et ka avalikus ruumis on vaja rääkida asjadest, mis on olulised – kultuurist ja kultuuritöötaja palgast on vaja avalikus ruumis rohkem rääkida," usub Sagor.

26. augusti seisuga on riiklik mediaanpalk 1641 eurot ning keskmine palk 2007 eurot. "Kui me oleme juba praegu olukorras, kus kultuuritöötaja miinimumpalk on alla riikliku keskmise mediaanpalga, siis see on ikkagi väga hull olukord. Kultuuritöötajad ei ole kunagi nõudnud midagi suuremat, kui et kultuuritöötaja palk võiks olla Eesti keskmise palgaga samas tasemel."

Oma möödunud nädalal ilmunud arvamusloos kirjutas Sagor: "Meil ei ole vaja järjekordset vaikivat kohatäidet ministri näol. Meil ei ole vaja kantslereid, kes on väsinud." Saatejuhi küsimusele, kas kultuuriminister Heidy Purga on Sagorile vaikiva kohatäite mulje jätnud, sõnas näitlejate liidu esimees, et kohati küll. "Kultuur kui selline on asi, millest on vaja pidevalt rääkida. Kui me räägime pidevalt kaitsevõime rahastamise kasvust ja suutlikkusest seda ka teha, peaks minister kõva ja selge häälega rääkima, et ka kultuuri rahastust on vaja tõsta," leiab ta. "Garanteerides inimestele konkurentsivõimelise palga, näitab ta, et ta väärtustab neid inimesi."

Kui kolmapäevasel kohtumisel kultuuritöötajate jaoks midagi positiivset ei sünni, ei plaanita Sagori sõnul vait jääda. Tema sõnul oodatakse selgeid vastuseid, selget nägemust, visiooni ja plaani. "Ootame kohtumise ära ja tegutseme vastavalt," vihjas ta. "Selle juurde me ei ole nõus jääma."