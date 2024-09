Kertu Saks: eriti raskeks läheb neil, kes omatulu ei teeni

Kultuuriministeerium on otsustanud kärpida oma haldusala sihtasutuste, hallatavate muuseumide ja avalik-õiguslike organisatsioonide eelarveid järgmisel aastal neli protsenti ning külmutada seejärel eelarved kuni aastani 2028. Järgmisel nädalal selgub, kust võetakse kõigile ministeeriumidele kohustusliku kümneprotsendilise kärpe ülejäänud osa.

Kultuuriminister Heidy Purga otsus tähendab veidi kergemat hingamist osadele kultuuriasutustele, samas jääb alles kohustus ministeeriumi eelarvet veelgi vähendada.

"Siin on aeg teha ka struktuurseid otsuseid, millised on esmatähtsad ülesanded, millised mitte ja milliseid tegevusi ministeerium peab edasi toetama või ei pea," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

"Järgmisel aastal me midagi kinni ei pane," vastas Purga küsimusele, kas struktuursed otsused võivad tähendada mõne kultuuriasutuse sulgemist.

On ka mõned erandid, kes kärpest üldse pääsevad.

"Kirjandusest ei kärbi kultuuriministeerium ühtegi senti, ei laenutushüvitistelt ega asutustelt, kellel kultuuriministeeriumiga on puude. Lastekirjanduse keskus näiteks, kes teeb suurepärast tööd. Me ei kärbi ka lisataotlusi mis me saime eelmisel aastal, mis on tagasimakse fond, koos Eesti filmi toetusega, mis on spordi suursündmused, mis on venekeelne erameedia, sealt ka ei võta," lisas Purga.

Eesti Rahva muuseumi juht Kertu Saks ütles, et ka neljaprotsendiline kärbe tähendab kultuuriasutustele keerulisi aegu.

"See tähendab ikkagi sadade tuhandete eurode kärpimist kultuuriinstitutsioonidele, see kindlasti ei ole lihtne ülesanne, ka kultuuritarbijal ja partneritel ei pruugi järgmistel aastatel olla nii lihtne majanduslikult enam kultuuri tarbida, et langus seisab ees nii kärbete tõttu kui selle tõttu, et elu lähebki kallimaks," ütles Saks.

Saks lisas, et eriti raskeks võib minna neil, kes omatulu ei teeni, nagu näiteks Eesti Rahvusringhääling.

ERSO juht Kristjan Hallik ütles, et tegelikult ootab kultuur riigilt pikemat plaani.

"Kui nüüd kolm järgmist aastat on kultuur sügavkülmas, et kas on mingit lootust teisel, kolmandal või neljandal aastal, seda me ootame ja oleme valmis kaasa mõtlema," ütles Hallik.