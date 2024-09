Purga: kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk järgmisel aastal ei tõuse

Heidy Purga kinnitas, et läbirääkimised möödusid sisukamalt kui kunagi varem. "Üksteise mõistmine on olemas ja see on praegu kõige olulisem, et me ei vürtsitaks üksteist süüdistustega, vaid püüaksime koos lahendusi leida," sõnas ta ja mainis, et ka kultuuriministeeriumile on pandud eesmärk leida nii järgmisel kui ka ülejärgmisel aastal viis protsenti kärpekohti. "Kokku 10 protsenti."

Ta selgitas, et TALO nõudmine kultuuritöötajate miinimumpalgaks oli 2036 eurot, mis tähendaks kokku 11-12 miljonit eurot lisakulu. "Kust me selle leiame, kui meil on praegu kärpeülesanne?" küsis ta ja tõi välja, et piltlikult öeldes on see kolme sõnateatri ühe aasta eelarve.

"Praegu on minu ülesanne kõige rohkem tegeleda sellega, et keskseid kultuuripoliitilisi ülesandeid ja sisu edasi andvaid organisatsioone lööks see kärbe kõige vähem valusalt ja need on ennekõike riigi sihtasutused," ütles ta ja nentis, et kultuuritöötaja miinimumpalk järgmisel aastal ei tõuse.

Seda veel Purga öelda ei oska, kust tuleb kultuuriministeeriumi viieprotsendine kärbe. "Eks ma seda ütlen, kui kärbe on tehtud," kinnitas ta ja lisas, et tuleval nädalal kohtub ta selles valguses kõigi asutuste juhtidega.

Kultuuriministeeriumi kantsler: kultuuritöötaja miinimumpalka teenib umbes 800 inimest

"Kultuuritöötajate miinimumpalk hakkas tõusma 2015. aastast, kui mina alustasin teatrijuhina, siis olid palgad 670 euro ringis, praegu oleme jõudnud miinimumini 1600 euro juures," ütles kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar ja rõhutas, et miinimum ei tähenda, et kõik kultuuritöötajad saaksid ainult miinimumi. "Kui kultuurivaldkonnas on töötajaid 3600, kellest kõrgharidusega kultuuritöötajaid on 2400, siis miinimumi teenib neist 800 ehk umbes kolmandik."

Samuti tõi Alliksaar välja, et keskmine kultuuritöötaja palk on meie statistika järgi 1850 eurot ja mediaanpalk on veidi kõrgem kui Eesti praegune mediaan. "Ma tahan öelda, et keegi kultuuriministeerium ei arva, et see on kultuuritöötajatele õiglane tasu, loomulikult need palgad peaksid olema kõrgemad, aga kui me räägime faktidest, siis need on sellised."

Kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk tõusis viimati 2023. aastal, kui see kerkis 1400 eurolt 1600 eurole. 2024. aastal miinimumi ei tõstetud.

Postimehe andmetel on 2023. aastal kultuuriministeeriumi keskmine põhipalk 3056 eurot ja keskmine lisatasu 199 eurot ehk kokku 3255 eurot.