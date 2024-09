Sagor kohtumisest ministriga: see on loodetavasti tihedama koostöö algus

Teatrirahvas põhjendas tänast piketti kannatuse katkemisega ja usu kaotamisega poliitikute lubadustesse. Tõepoolest näitab statistika, et viimase kümne aasta jooksul on kultuurieelarve küll kasvanud, samas on selle osakaal riigieelarves kõvasti langenud.

"Nad ei anna endale adu, millist kärbet kultuurivaldkonnas juba tehtud on, ja nüüd tulla veel siin rääkima sellise malbe häälega, et kõik valdkonnad peavad ennast kokku tõmbama, see on absurdne," sõnas näitlejate liidu esimees Reimo Sagor.

Kultuuriministeeriumi statistika kohaselt on käesoleval aastal teatritöötajate keskmine põhipalk 1642 eurot, mis jääb seega riigi keskmisele palgale mitusada eurot alla.

"Meil on siin läbi kümnete aastate lubatud erinevaid palgatõuse, selle kohta on erineva allkirjaga erineva poliitikute dokumente, meil on lubatud, et see viiakse vastavusse Eesti keskmise palgaga. Senikaua kuni kindlaid numbreid ja faktilisi tõestusi ei ole, siis see on lihtsalt tühipaljas õhk," lisas Sagor.

Kohtumine ministriga

Täna pärastlõunal kohtusid teatriliidu ja näitlejate liidu juhid kultuuriminister Heidy Purgaga. Minister ütles, et arusaam, nagu oleksid kultuuritöötajate palgad külmutatud kolmeks aastaks, ei vasta tõele.

"Olukord on pingeline, aga nii nagu ma ütlesin, mina lähen järgmise aasta riigieelarve läbirääkimistele palgatõusu kindlasti küsima," kinnitas Purga.

Minister lisas, et ainus asi, mis on n-ö külmutatud, on eelarve kärpe suurus ministeeriumi hallatavatele sihtasutustele ja avalik-õiguslikele asutustele. "See tähendab seda, et võtame 4% ja siis enam ei võta mitte midagi kuni aastani 2028."

Reimo Sagor võtab kohtumise kokku napisõnaliselt. "See oli erinevate ettepanekute ja ideede vahetus ja loodetavasti ka tihedama koostöö algus, mis on lõppkokkuvõttes kasulik kõikidele."

Teatriliidu juht Gert Raudsepp on pessimistlikum. "Loomulikult me teeme kultuuriministeeriumiga ka koostööd, aga palju sellest koostööst siiamaani kasu on olnud? Ma ei tea, nagu näha vist ei ole olnud kasu."

Kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar on nõus, et koostöö peaks olema tihedam, näiteks puudub hetkel ühtne arusaam isegi selles, kui suur tegelikult teatritöötajate keskmine palk on. "Meie statistika näitab kõrgemat keskmist kui näitlejate ja teatriliidu statistika. Kuidas see võib võimalik olla? Ei oska öelda, peamegi seda omavahel arutama, kust need erisused tekivad, ma ei tea täna," sõnas ta.