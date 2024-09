Era- ja munitsipaalteatrite toetus väheneb

Minister Heidy Purga sõnul võib kultuurivaldkonna kärpe jagada laias laastus kolmeks.

"Meie kärbe viie protsendi ulatuses aastal 2025, mida on 13,4 miljonit koosnebki vähesel määral sihtasutustest ja avalik-õiguslikest, keskmisel määral erasektorist ja keskmisel määral ka meie enda allasutustest, meie enda igasugustest IT-abidest, koolitustest, majandustegevusega seotud kuludest," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Ministeeriumi enda majandus- ja tegevuskulude kõrval väheneb ligi kümme protsenti rahvakultuurikeskuse eelarve ning ligi 15 protsenti muinsuskaitseameti eelarve.

"Me võtsime aluseks ka nende asutuste jääkide summa, ehk need olid need vahendid, mida ei olnud edasi antud, mis iganes erinevatel põhjustel, me analüüsisime need läbi ja sellest tulenevad ka need suuremad kärped," ütles kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar.

Üks suurimatest kärbetest puudutab era- ja munitsipaaletendusasutuste toetusvooru, kuhu kuulub ka Tallinna Linnateater.

"Seda me kärbime kümme protsenti, oluline on öelda ka, et need teatrid, kes eelmisel aastal said kolmeaastase toetuse, nende toetus jääb samaks, seda me ei kärbi ja põhjus on lihtne, see on olnud ka voor, mis on viimastel aastatel saanud kõige suurema tõusu, ehk me justkui kukume tagasi 2023. tasemele selle mahuga," lisas Alliksaar.

Vastavalt plaanile peab kultuuriministeerium kärpima järgmisel aastal veel kolm ning ülejärgmisel aastal kaks protsenti kuludest. Nagu varem öeldud, ei puuduta edaspidised kärped enam riigi sihtasutusi, avalik-õiguslikke organisatsioone ega hallatavaid muuseume.