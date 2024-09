Gert Raudsep: meie lootusesse ei usu

"Meile oli teada, et Toompeal tol päeval majas pole kedagi. See ei olnudki eesmärk, tähtis ei ole see, et nad oleks kohal olnud, tähtis on see, et me viisime oma sõnumi avalikkuseni," kommenteeris Raudsep hommikust meeleavaldust. "Ma tahaks rõhutada, et täna me räägime osaliselt oma palkadest, aga tegelikult me käisime täna Toompeal, et peatada see kärbe, mis mõjutab meie palku veel. See oli põhiline ja palkade külmutamine 2028. aastani," lisas ta.

Raudsepa sõnul sööb nende palkasid inflatsioon ja tarbijahinnaindeksi tõus. "Meie reaalne ostujõud, mis tegelikult peaks peegeldama, kuidas me elame või kuidas hakkama saame, see kindlasti närib meie palkasid. Kui meil reaalselt tekib kärbe, siis meil ei ole mingit lootust palgatõusuks. Isegi kui me tõstame siin piletihindu kõrgemaks ja mängime veel rohkem... aga see ei ole lahendus, sest nendel inimestel, kel on veel väiksem palk ei pääse teatrisse, kui me piletihinda tõstame."

Väide, et näitlejad saavad ju ka teatriväliselt raha teenida, Raudsepa sõnul ei päde. "Miks meie ameti puhul arvatakse, et me ei peaks elama oma põhitööst, et me peame endale juurde teenima sellega, et me käime puhkepäeval kuskil veel midagi tegemas. Loomulikult on olemas loomingulisi väljakutseid ja neid tehakse rõõmuga, aga see ei saa olla eeldus selle jaoks, et meid palgatakse ja palk ei ole vääriline."

Paar tundi peale teatriinimeste piketti said kultuuriminister Heidy Purga, teatriliidu juht Gert Raudsep ja näitlejate liidu juht Reimo Sagor ühe laua taga kokku, et arutada edasisi samme. Kokkusaamine ei olnud aga otseselt seotud piketi endaga, vaid juba varem kokkulepitud. "Meie lootusesse ei usu, usume siis, kui valitsuse poolt on allkiri all, et palgatõus tuleb. Lubadusi on olnud väga-väga palju, me sellesse ei usu. Age meil on ministriga head suhted ja püüame ikkagi koos seda müüri lagundada, mis ütleb, et kultuur ei vääri normaalset rahastamist," sõnas Raudsep.