Purga: minu järgmise aasta eesmärk on kultuuritöötajatele palgatõus tuua

Järgmisel nädalal peaks selguma, milline näeb välja kärbitud kultuurieelarve 2025. aastal. Praegu on selge, et palgatõusu lootust kultuuritöötajatel ei ole. Kultuuriministri sõnul võib aga 2026. aasta eelarves jää taas liikuma hakata.

"Valitsus on kokku leppinud, et 2026. aasta riigieelarve läbirääkimisel on võimalus palgatõusuks vahendeid leida – kuidas, kui palju, kellele ja mida, see selgub. Nii et minu järgmise aasta riigieelarve läbirääkimiste üks eesmärk on kultuuritöötajatele palgatõus tuua," rääkis kultuuriminister Heidy Purga.