Valitsus leidis rahvusraamatukogu ja kunstihoone renoveerimiseks ligi 28 miljonit

Rahvusraamatukogu ja Tallinna Kunstihoone renoveerimistööde lõpetamiseks leitakse vahendid riigieelarvest, vaid osa, mis kuulub rahvusraamatukogu ehistustööde lõpetamiseks, tuleb riigieelarvest juba varem kultuuriministeeriumile eraldatud vahenditest. Koos haridus- ja teadusministeeriumile eraldatud vahenditega on olemas vajalik summa nii rahvusraamatukogu ehitus- kui ka sisustustööde lõpetamiseks.

"Minu eesmärk on olnud, et pooleliolevad ehitusobjektid peab valmis ehitama enne, kui taas kellu haarame. Nii rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone kui ka Tallinna Kunstihoone tähistavad sel nädalal oma sünnipäeva. Seega on sümboolne ja eriti suur rõõm, et just nüüd valitsus selle kauaoodatud otsuse tegi," ütles kultuuriminister Heidy Purga.

Teisipäeval kinnitas rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel ERR-ile antud intervjuus, et hetkel on rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone ehituse lõpetamiseks puudu üle miljoni euro ning sisustuseelarvesse oleks vaja lisaks üle 21 miljoni euro.