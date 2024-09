Rahvusraamatukogu direktor: rahaotsuste mittetegemine on väga suur kulu

Selleks et 2021. aastal alanud rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimine õigeaegselt lõpule jõuaks, on raamatukogul riigilt 23,3 miljonit eurot juurde vaja. Rahvusraamatukogu direktori Martin Ööveli sõnul on rahaotsuste mittetegemine väga suur kulu.

Rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel sõnas "Terevisioonis", et tänasel päeval on rahvusraamatukogu maja ehituslikult küllaltki heasse seisu jõudnud. "See graafik, mis on kokku lepitud, seda on nii ehitaja kui ka projekti vedav Riigi Kinnisvara AS kinnitanud, et järgmise aasta juuliks antakse ehitus meile üle," selgitas ta.

Küll aga ei ole raamatukogul ehitustööde lõpetamiseks ja maja sisustamiseks piisavalt raha. "Töö selle nimel käib. Ma usun, et ka valitsuse osapooled pingutavad selle nimel, et lahenduseni jõuda," sõnas Öövel.

Ehitustööde lõpetamiseks on Ööveli sõnul puudu 1,2 miljonit eurot. "See on esimene ja kõige suurem blokk," märkis ta. Maja sisutamiseks on raamatukogul 21,1 miljonit eurot vaja. "See jaguneb kahe osapoole vahel. Rahvusraamatukogu hoone oli varem ainult rahvusraamatukogu, aga uues kontseptsioonis on väga oluline roll partneritel, ennekõike rahvusarhiivil, mis seal hoones tegutsema asub," sõnas Öövel.

Rahvusraamatukogu direktori sõnul on rahaotsuste mittetegemine väga suur kulu. "Sellel hetkel kui ehitaja objekti rahvusraamatukogule üle annab, hakkavad haldus- ja kommunaalkulud ning kõik kaasnev rahvusraamatukogu eelarvest tulema. See täiendav kulukuse määr on 82 000 eurot aastas. Kui lisada sinna asenduspindade kulud, mis on samuti kallimad kui rahvusraamatukogu rekonstrueeritud hoones tegutsemine, siis see on kokku 234 000 eurot aastas," rääkis Öövel.

"Me oleme teinud kalkulatsioone, kui palju läheks Tõnismäel tegutsemine maksma, kui ma saaksime sinna sisse kolida. Kui võtame arvesse ka, et rahvusraamatukogu saaks taas teostada tegevusi, millega omatulu teenida, on see vahe 180 000 eurot aastas," tõi ta välja.

Juhul, kui rahvusraamatukogu saab järgmise aasta riigieelarvest küsitud summa, et rekostrueerimine lõpule viia, avatakse maja külastajatele 2027. aasta 1. jaanuaril.