Öövel: seda on vara öelda, et rahvusraamatukogu tuleb hakata sisustama osade kaupa

Rahvusraamatukogu direktor Martin Öövel ütles "Terevisioonis", et kõige halvemal juhul, kui lisarahastust lähiajal ei leita, on võimalik ka rahvusraamatukogu sisustusprojekt tervikuna edasi lükata.

Martin Öövel kinnitas, et hetkel veel rahvusraamatukogu renoveeritud hoone sisustamiseks veel eelarvet ei ole. "Juba on kogu olemasolevast eelarvest käidud üle rehaga, seda tehti tänavu mais ja möödunud aasta juunis, mille tulemusena on seda 1,8 miljoni euro võrra vähendatud," ütles ta.

Samas ei saa tema sõnul seda veel öelda, et hoonet tuleks hakata sisustama osade kaupa. "Meie partnerid otsivad samamoodi lahendusi, kui me vaatame kogu projekti tervikuna, siis see on 100 miljoni eurone projekt, millest 80 protsenti on investeeritud, aga 20 protsendist sõltub kõige määravam osa ehk see, kas need teenused, mida see hoone osutab tervikuna, jõuavad Eesti avalikkuseni."

Küll aga on osade kaupa sisustamine tema sõnul võimalik. "Need tükid võib jaotada ükspuha väikeseks," rõhutas ta ja mainis, et halvimal juhul saab ka kogu sisustusprojekti edasi lükata. "Päeva lõpuks see sõltub rahastusotsuse mahust ja see on kõige suurem faktor kogu võrrandis."

Olukorras, kus tuleb hakata renoveeritud hoonet sisustama osade kaupa, seisavad Ööveli sõnul ees rasked valikud. Näiteks on tema sõnul juba seadusest tulenev kohustus kultuuripärandi säilitamine, mistõttu tuleb hoidlad esmajoones valmis ehitada, samas teoreetiliselt on Ööveli sõnul võimalik esialgu mõni lugemissaal sisustamata jätta.