Paul Aguraiuja: esimese näituse loodame Kunstihoones avada 2026. aasta lõpus

"Kunstihoonel on riigihange juba läbi viidud, meil on täpselt teada, palju tulid riigihankele ehitajate pakkumised ning praegu on täiesti kindel et selle 9,9 miljoniga saab Kunstihoone renoveeritud," sõnas Aguraiuja.

"Me peame ootama et kõik saaks ametlikuks, et riigieelarve oleks vastu võetud, siis sõlmime lepingu toetuse jaoks kultuuriministeeriumiga ning loodame et uue aasta esimestel päevadel saame anda maja ehitajale üle," rõhutas ta.

Aguraiuja sõnul näitavad esimesed prognoosid, et ehitus kestab umbes poolteist aastat. "Kuna tegu on muinsuskaitse aluse majaga ning me läheme natukene ka maa alla, siis alati võib tulla sealt üllatusi, mis teevad seda perioodi veidi pikemaks."

"Hetkel loodame, et saame esimese näituse avada Vabaduse väljakul 2026 aasta lõpus," sõnas ta.

Tallinna Kunstihoone sulges Vabaduse väljakul uksed 2022. aastal, hetkel tegutseb Kunstihoone Lasnamäel ajutisel pinnal.