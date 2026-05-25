Kunstihoone kuulutas välja konkursi uue juhi leidmiseks

Tallinna Kunstihoone
Tallinna Kunstihoone otsib uut juhti, kes võtab aasta lõpus teatepulga üle seniselt juhatajalt Paul Aguraiujalt.

Uuelt juhilt oodatakse Kunstihoone strateegia uuendamist ja elluviimist, uute rahvusvaheliste arenguvõimaluste leidmist, meeskonna juhtimist ning tiheda erialase võrgustiku loomist. 

Kandidaadil peaks olema arusaam kultuuriasutuse toimimisest, sh eelarvestamisest ja finantsjuhtimisest, kogemus avaliku esinemise ja diplomaatilise suhtlusega ning inglise keele kõrgtasemel valdamine. Soovituslik on kraad kultuuri-, majandus- või juhtimisvaldkonnas.

Tallinna kunstihoone on tegutsenud alates 1934. aastast, tänavu novembris avatakse Vabaduse väljakul renoveeritud kompleks. Uuendatud majas asuvad galeriid, ateljeed, töökojad ja bürooruumid, hoovi peale rajatavasse uusehitisse lisandub maa-alune multifunktsionaalne black box'i saal. Taasavatakse ka legendaarne Kuku klubi, mis laieneb esimesele korrusele ning suvekuudel sisehoovi. 

Tallinna Kunstihoone senine juhataja Paul Aguraiuja asub 1. jaanuarist 2027 tööle Berliinis Eesti saatkonnas kultuuriatašeena. Kuni käesoleva aasta lõpuni jätkab ta tööd Tallinna Kunstihoone juhina.

Toimetaja: Kaspar Viilup

