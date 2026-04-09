Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

1. jaanuarist 2027 alustab Berliinis ministeeriumi kultuurinõunikuna tööd Paul Aguraiuja, kes töötab kuni selle aasta lõpuni Tallinna Kunstihoone juhina.

Aguraiuja on omandanud hariduse Tallinna Ülikoolis operaatorikunsti ja produtseerimise erialal, magistrikraadi Tartu Ülikoolis muutuste juhtimises ning teeb nüüd doktorikraadi EBS-is. Ta töötab praegu Tallinna Kunstihoone juhina, aastatel 2010-2016 oli Aguraiuja ametis NO99 tegevjuhina ning 2016-2022 juhatuse liige ettevõttes OÜ Itamambuca, mis tootis teleseriaali "Pank".  

"Uue kultuuriatašee konkurss kujunes tihedaks, kuna paljudel kandidaatidel olid tugevad professionaalsed oskused ja pikaajaline kogemus Eesti kultuuriväljal," ütles kantsler Merilin Piipuu ja lisas, et Aguraiuja tugevus seisneb oskuses siduda loominguline ambitsioon praktiliste lahendustega ning mõtestada Eesti kultuuri rolli laiemalt. "See on just selline tulevikku vaatav lähenemine, mida selles ametis vajame." 

Aguraiuja ise ütles, et on end defineeritud lisaks konkreetsetele ametitele just kontaktide looja ja müügimehena. "Sean endale ülesandeks tuua Eesti kultuuri juurde rohkem noori sakslasi ning Saksamaale viia lisaks juba tuntud korüfeedele ka uuemaid ja äkilisemaid Eesti erinevate kultuurivaldkondade autoreid ja esitajaid," rääkis uus kultuuriatašee enda missioonist.  

2026. aasta lõpuni toimetab Aguraiuja Tallinna Kunstihoone juhina. Kunstihoone uue juhi leidmiseks kuulutatakse peatselt välja avalik konkurss. 

Eestil on kultuuriesindajad kokku kuues riigis: Belgias, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Soomes ja Ameerika Ühendriikides. Varem on Saksamaal kultuuriatašeena töötanud Merit Kopli, Harry Liivrand ja Reet Weidebaum. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

