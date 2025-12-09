Kunstnike liit kuulutas välja kümme uut kunstnikupalgalist

Järgmisel kolmel aastal saavad kunstnikupalka Sirja-Liisa Eelma, Hedi Jaansoo, Maria Kapajeva, Erki Kasemets, Hanna-Liis Kont, Angela Maasalu, Marge Monko, Maret Sarapu, Kadri Toom ja Aivar Tõnso. Kunstnikupalka annab kunstnike liit välja koostöös kultuuriministeeriumiga, palga suurus on 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk ning igal aastal valitakse vastavalt eelarvelistele vahenditele kas viis või kümme kunstnikupalgalist.

Komisjoni esimehe, Eesti Kunstnike Liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul oli valikut keeruline teha, sest tugevaid taotluseid oli mitmekümne kunstnikupalga jagu. "Valikut tehes jälgisime komisjoniga sel korral ehk tähelepanelikumalt kandideerijate teisi töökohustusi ning ka varasemaid kunstnikupalga pälvimisi."

Valimiskomisjoni kuulusid lisaks Ektermannile Tüüne-Kristin Vaikla (Eesti Kunstnike Liit), Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum), Indrek Grigor (Tartu Kunstimuuseum), Johannes Luik (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Paul Aguraiuja (Tallinna Kunstihoone), Kaarin Kivirähk (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus), Kai Lobjakas (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum), Peeter Talvistu (Tartu Kunstimaja), Kadri Laas-Lepasepp (Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus), Tõnis Saadoja (Eesti Kunstiakadeemia), Tiina Sarapu (EKLi poolt kutsutud kunstnik), Liina Siib (EKLi poolt kutsutud kunstnik) ning Kristina Õllek (EKLi poolt kutsutud kunstnik).

Mullu valis kunstnike liit välja viis kunstnikupalgalist järgmiseks kolmeks aastaks: Marten Esko, Urmas Lüüs, Laivi Suurväli, Timo Toots, Johanna Ulfsak.