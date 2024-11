Kunstnik Laura Põld: julgen nüüd proovida asju, mida varem pole teinud

Kunstnik Laura Põld rääkis kultuurisaatele "OP", et tema elus on praegu periood, kus ta saab ja julgeb proovida asju, mida varem pole teinud. Kunstnikupalga saamine innustas teda teist korda õppima minema.

"Praegu näen vaeva ühe vaibaga. See on mul poole peal, üks osa on masinaga taftitud, nüüd teen käsitöölist osa juurde. Selline nikerdamine mulle hetkel ka meeldib, kui ei ole veel tähtaegu lähedal," ütles tunnustatud kunstnik ja kunstnikupalga saaja Laura Põld. "Vaibaga alustasin aprillis ja aasta lõpuks tahaksin selle valmis saada."

"Tahaks väga öelda, kuhu see vaip läheb, aga veel ei tohi. See on üks koostööprojekt Helsingi kunstimuuseumiga (HAM) järgmiseks suveks. Olen ise väga põnevil, sest saab võtta suuremalt ja julgemalt ette ning proovida asju, mida enne pole teinud," ütles Põld, kes saab ühtviisi hästi hakkama nii savi, puidu, metalli kui lõngaga.

Põllul on praegu isikunäitus "Ta mõtiskleb asjade põlemasüttiva loomuse üle" Riia galeriis "Look!"

Laura Põld avas Riias isikunäituse Autor/allikas: Kaspars Alksnis

"Ma töötan koos Kogo galeriiga juba mitmeid aastaid ja seal töötab väga tore kuraator Šelda Puķīte, kes on pärit Riiast ja tal on seal head kontaktid. Tänu temale ilmselt tekkis selline vahetuskokkulepe, et nad tegid Kogo galeriiga isikunäituste vahetuse."

Näitusel on Põllu sõnul küllaltki abstraktsed tööd. "Võib olla pisut isiklikumat laadi ja mitte nii konkreetsest probleemist lähtuvad. Installatsioonid terasest, mille kõige suurem töö on seotud ARS-i majaga," selgitas Põld.

ARS-i maja vana söökla suleti ning Põld viis söökla lae metallist struktuuri enda stuudiosse. "Mul oli sellest karkassist kahju. See oli hea keevitustöö," ütles ta.

Näitus lükkus aasta võrra edasi. "Mul hakkas selle aasta alguses erinevatel aladel viltu vedama ja ma mõtlesin, et äkki teeks keskeakriisist näituse, 40-aastaseks saamise tuules. Üritaks mõelda selle üle, mis see tähendab, kui naine jõuab sellisesse ikka. Ajaloost ka, kõik need nõiaks kutsumise lood Euroopas ja mujal. Siis aga hakkas minuga veel kummalisemaid äpardusi juhtuma. Eile, kui mõtlesin, mida ma saatele "OP" sellest näitusest räägin, kukkus mul ateljees kaktus ümber," muheles Põld.

Tartus Aparaaditehases on veel viimaseid päevi avatud rahvusvaheline näitus "Superganism", mis kestis mitmeid aastaid ning mis oli seotud ka saunas käimisega.

"Meie saunaresidentuur oli minu jaoks täiesti uus formaat. Kolm nädalat olime Lõuna-Eestis, õppisime saunakultuuri kohta ning saime suitsusaunas käimise kogemuse. Väga huvitav oli lasta endast läbi kõiki neid müütilisi tõlgendusi ja sellest oli ajendatud ka minu teos," selgitas Põld.

Laura Põllu "Superorganism" Autor/allikas: Marje Eelma

Põllu kunst püüab lõhkuda piire käsitöö ja kunsti vahel. "Raske on vahel ette kujutada reaalset olukord galeriis. Tihti jääb mõni töö üldse välja ja mõni asi, mis enne tundus keskmine, on järsku kõige parem töö mingil põhjusel kõigi arvates," ütles kunstnik.

Põld saab teist korda kunstnikupalka. "Sel aastal, kui ma sain teist korda, siis korraks oli neid palgasaajaid rohkem. Kui mul oli eelmine kord see õnnelik periood, siis ma võtsingi julguse minna teist korda õppima. Ma ei oleks muidu julgenud seda teha, ja mulle anti kodulaenu, mis on hästi suur asi, mida ilmselt hiljem elus ei veaks enam välja," tõdes Põld.