Galerii: Laura Põld avas Riias isikunäituse

Look! galeriis Riias on avatud kunstnik Laura Põllu näitus "Ta mõtiskleb asjade põlemasüttiva loomuse üle", mis on tema esimene isikunäitus Lätis.

Näitusel on eksponeeritud installatsioonid ja objektid, milles Põld kasutab keraamikat, terast ja tekstiili, et uurida kehalisuse mitmetähenduslikke kihistusi.

Laura Põllu varasem looming on keskendunud käsitöö, ökoloogia, folkloori ja feminismi kokkupuutepunktide uurimisele ning ka see näitus on sündinud sarnases miljöös. Neile on lisandunud annus autobiograafilist maailmatunnetust: materjalid kunstniku kodust, samuti soov tähistada naiskunstnikuna niinimetatud keskikka jõudmist.

Näituse kaaskorraldaja on Kogo galerii, kuraator on Šelda Puķīte.

"Ta mõtiskleb asjade põlemasüttiva loomuse üle" on Look! galeriis avatud 30. novembrini.