Laura Põld esitleb messil Art Brussels oma tekstiili- ja keraamikatöid

Brüsselis toimuv mess Art Brussels on üks suuremaid Euroopa kaasaegse kunsti üritusi. 1968. aastast toimuval üritusel saavad võimaluse oma kunsti näidata ligi 150 galeriid.

Sel aastal on oma boksiga väljas ka Kogo galerii, mis esitleb kunstnik Laura Põllu tekstiili- ja keraamikatöid. Põllu väljapanek nimega "Kiud Koopas" kujutab koobastes leiduvaid materjale ja vorme, mis moodustavad omavahel suhtleva ja elava terviku. Need motiivid väljenduvad nii Põllu suurtel seinavaipadel kui ka keraamilistes töödes.

"Nad ka meenutavad kivist koopaseina ja kuskilt tilkuvaid vorme ja liivast puudutust. Nendele keraamilistele vormidele on liidetud leidobjektid, mis on metallist ja klaasist ja omakorda on hea vastulause sellele pehmusele ja vanaemalikule vaibandusele, mis siin muidu väljas on," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kunstnik Laura Põld.

Põllu töid saadab etenduskunstniku Sigrid Savi performance pealkirjaga "Kas me oleme juba kohal?". Oma liikumises kasutab ta primaarseid objekte, mis tekitavad turvatunnet.

"Nende objektidega, mis ei ole võib-olla nii märkimisväärsed ja praktilised, üritangi tekitada endale väikese turvaruumi või kodu. Me visualiseerime koopainimest, kes veab endale kraami koopasse ja tekitab turvalise ruumi. Et kõik ei ole ainult praktiline."

Väljapanekut saab näha kuni pühapäevani.