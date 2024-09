Minister soovib muuta hasartmängumaksust laekuva raha jaotamise proportsioone

Juba aastaid on kultuurkapitalile hasartmängumaksust laekuv tulu kasvanud kiiremini kui alkoholi- ja tubakaaktsiisist laekuv tulu.

"Need proportsioonid tuleb tasakaalu viia. Kui muidu on saanud hasartmängust vahendeid kultuuriehitised, ja pehme osa ehk sisu alko- ja tubakaaktsiisist, mis on saanud vähem vahendeid, siis täna me peame mõtlema inimeste peale ja selle tasakaalu ellu viima," selgitas kultuuriminister Heidy Purga.

Ministri sõnul annab muudatus kultuurile ja spordile sisuliseks tegevuseks aastas juurde 2,7–3 miljonit eurot.

"Hääli selle kohta, et vahendeid ehitistelt rohkem sisulisteks tegevusteks viia, on kostunud. See saab nüüd tehtud," ütles Purga.

Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa ütles, et seadusemuudatus ei ohusta plaanis olevate riiklikult tähtsate kultuuriobjektide valmimist.

"Kõik need arvutused said tehtud selle eeldusega, et need objektid, mis on riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirjas, ja sinna täiendavalt lülitatud ERR-i telekompleksi ehitamine, tänase teadmise juures ohtu ei satu," lausus Allikmaa ja lisas, et juhul kui ehituste lõppmaksumused on plaanitust oluliselt kõrgemad, võib mõni rahastamisgraafik pikemaks venida, aga ehitamata midagi ei jää.

Seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2026.