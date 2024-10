Priit ja Olga Pärna animafilm "Luna Rossa" võitis Ungaris esimese auhinna

Tänavu 12. korda peetud animafestivalil oli 11 võistlusprogrammi, neist vaid üks, meistrite oma, on mõeldud kogenud režissööride filmidele. "Meistrite võistlusprogrammi oli valitud 20 staažika lavastaja filmi, neist nii mitugi on saanud juba palju tunnustust festivalidelt. Meil Priiduga oli väga hea meel juba siis, kui saime teada, et meie film osutus valituks – selline programm on haruldane. Minu meelest on see hea idee, et festivali publikule saaks näidata küpsete režissööride filme. Kui saime teada, et meid märgiti ära parima atmosfääri loonud filmina, oli rõõm suur," ütles Olga Pärn.

Olga Pärna sõnul mängis filmi juures erilist rolli helirežissöör Olivier Calvert. "Tänu Olivier'le on filmi atmosfäär nii rikkalik ja haarav. Olivier'ga tegime koos ka filmi "Lendurid koduteel" (2014) ja koostöö oli sedavõrd hea, et tahtsime mõlemad ka järgmist filmi koos teha," selgitas Olga Pärn.

Üle 32 minuti kestev "Luna Rossa" on Eesti ja Prantsusmaa koostööfilm, mille tootjad on Eesti Joonisfilm (produtsent Kalev Tamm) ja Miyu Productions (kaasprodutsendid Emmanuel-Alain Raynal ja Pierre Baussaron). Filmi režissöörid ja kunstnikud on Priit ja Olga Pärn, stsenaariumi kirjutas Priit Pärn. Filmis mängivad peaosi Karolin Jürise, Tanel Saar ja Ago Soots. Lisaks oli Priit Pärn koos Tanel Saarega ka filmi koreograaf.

Augusti lõpus maailma esilinastusega Itaalias Imaginaria animafestivalil maha saanud "Luna Rossa" jaoks oli tegu alles teise festivaliga. Pärnade uue animafilmi festivaliteekond jätkub juba sel nädalal Norras Fredrikstadis, kus neljapäeval algab Põhjamaade suurim animatsioonifestival, millel "Luna Rossa" on nii avafilm kui osaleb ka rahvusvahelises täispikkade animafilmide võistlusprogrammis.

Samuti valiti film välja Pimedate Ööde Filmifestivali PÖFF Shorts lühianimatsioonide prestiižsesse rahvusvahelisse võistlusprogrammi. Eesti esilinastus PÖFF-il on kavas 12. novembril.