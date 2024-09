Kultuuriportaal soovitab: Priit Pärna animatsioon "Eine murul" Jupiteris

Arvestades, et sel sügisel jõuab vaatajate ette Priit ja Olga Pärna uus animatsioon "Luna Rossa", on viimane aeg teha järeleaitamistund ja tuletada uuesti meelde, miks Priit Pärnast kogu maailmas tänaseni räägitakse. "Eine murul" on selleks väga hea alguspunkt.