Kultuuriportaal soovitab: Taani õuduspõnevik "Ära räägi kurja" Jupiteris

Hea võimalus on praegu järgemööda ära vaadata nii originaal kui ka uusversioon. 2022. aastal valminud film "Ära räägi kurja" on täielik kõhedike meistriklass, hetkel kinolevis jooksev samanimeline USA uusversioon on kraadi võrra lahjem, kuid juba ainult James McAvoy hullpöörase rolli pärast tasub ära vaadata.