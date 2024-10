Kultuuriportaal soovitab: Halloweeniks sobiv õudusfilm "Teised" Jupiteris

Teisest maailmasõjast abikaasat koju ootav rangeid kasinusnõudeid hindav Grace elab koos oma lastega viktoriaanlikus häärberis, kuhu laste üliharuldase haiguse tõttu ei tohi kunagi päikesevalgust paista.

Hämar paik on lapsed pannud uskuma, et nende kodus elab veel keegi. Keegi, keda palja silmaga ei näe, kuid ema peab jutte vaimudest väljamõeldiseks. Kui sõjast naasnud mees lahkub pere juurest pea sama märkamatult, kui ta sinna saabus, mõistab Grace, et juttudel "teistest" võib olla tõepõhi all.

Kaheksa Hispaania filmiauhinda Goya pälvinud ja Veneetsia filmifestivalil esilinastunud müstilise thriller'i lavastaja on 2004. aastal Euroopa parimaks filmirežissööriks valitud Alejandro Amenábar ("Sisemeri"). Peaosas Oscari-võitja Nicole Kidman ("Moulin Rouge", "Tunnid").

"Teised" on vaadatav Jupiteris.