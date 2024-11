Kultuuriportaal soovitab: Charles Vidori kinoklassika "Gilda" Jupiteris

Kui ma isikliku maitse pealt peaks ütlema ühe žanri, kus võiksin lõputult sumbata, siis ongi see vist 1940. ja 1950. aastate film noir pärand, kus on ühelt poolt palju puhast kulda, aga ka joonealune jama võlub enamasti oma B-filmi vaimuga. "Gilda" on aga täielik tippteos, siin pole kahtlustki.