Kultuuriportaal soovitab: Liina Triškina-Vanhatalo debüütfilm "Võta või jäta" Jupiteris

Arvestades seda, et septembri lõpus jõuab kinodesse Liina Triškina-Vanhatalo uus film "Emalõvi", on viimane aeg tema 2018. aastal valminud väga tugev debüütteos ette võtta. Ka meeleolu mõttes valmistab "Võta või jäta" vaatajad heas mõttes ette.

Ühel unisel laupäevahommikul saab 30-aastane ehitaja Erik jalustrabava uudise: endine tüdruksõber Moonika, keda mees pole pool aastat näinudki, on just lapse sünnitanud. Tüdruku. Naine ise pole emaduseks valmis ja kui mees last endale ei taha, läheb tüdrukuke lapsendamisele. Võta või jäta! Film Eriku pikast, keerulisest ja kohati koomilisest isaks kasvamise teekonnast, mille käigus tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on oma isaduse eest valmis küünte ning hammastega võitlema. Mis teeb isast isa?

Osades Reimo Sagor, Nora Altrov, Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp, Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten.

Stsenarist ja režissöör Liina Trishkina-Vanhatalo, produtsent Ivo Felt.