Olga Pärn: kartsime, kuidas itaallased meie pseudo-Itaalia filmi vastu võtavad

"Luna Rossa" filmi tegemine võttis ligi neli aastat ning selleks kasutati motion capture tehnoloogiat, kus esmalt filmiti üles näitlejate liikumine 3D nukkudena, mis seejärel muudeti arvutis, montaaži käigus 2D joonisfilmiks. Näitlejateks olid VAT teatri Karolin Jürise, Tanel Saar ja Ago Soots.

"Protsess oli nii, et neil olid seljas trikood, mille küljes olid andurid, nende liikumine salvestus 3D nukkudena arvutisse ja siis see joonistati ümber joonisfilmiks," rääkis Priit Pärn.

Loo peategelaste, kahe mehe ja kahe naise suhted on keerulised ning esitatud pärnalikul viisil, mis jätab vaatajatele ruumi erinevateks tõlgendusteks. "Keegi jälgib kedagi. Ja mida võib reeta, keda jälgitakse, on see, et ta kindlasti teab, et teda jälgitakse ja kes teda jälgib," sõnas Priit Pärn.

"See film on tõesti täistopitud ilu ja algava tunde... või armastust, mis on ammu läbi. Ma endale ütlesin, et see on film sellest, kuidas armastusest kukkus läbi," lisas Olga Pärn.

Maailma esilinastuseks sobib Lõuna-Itaalia hästi, sest filmi mõtteline tegevuspaik ongi Itaalia, täpsemalt Napoli.

"Meil super vedas, nagu Priit ütles, et me saime oma pseudo-Itaalia filmile päris itaalia publiku. Me olime väga mures, kuidas itaallased selle vastu võtavad, sest meil on film täis topitud erinevaid kultuurireferentse: maalid, tegelased, erinevad asjad. Itaallased võtsid selle kohe, krabasid. Ootasid, et me valmis saaks. Kõige parem on näidata filmi just seal, sest kogu meie ehitatud ja väljamõeldud maailm on inspireeritud Itaaliast ja Napolist."

32 minuti pikkune film "Luna Rossa" valmis Eesti Joonisfilmi stuudios, kaastootjaks on Prantsuse animafilmi tootja Miyu Productions.