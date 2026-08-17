X!

Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab Hiroshima animatsioonifestivali võistlusprogrammi

Film
"Luna Rossa" Autor/allikas: Eesti Joonisfilm, Miyu Productions
Film

Eesti ja Prantsusmaa kaastootmises valminud Priit ja Olga Pärna joonisfilm "Luna Rossa" on valitud Jaapani ühe olulisima animatsioonifestivali Hiroshima Animation Season võistlusprogrammi. Festivali raames toimuvad Pärnade autoriloomingu retrospektiivlinastused, millel osalevad ka režissöörid ise.

19. kuni 23. augustini toimuv Hiroshima Animation Season on Jaapani ainus Ameerika Filmiakadeemia kvalifikatsiooniga animafestival. Tänavusele festivalile valiti 110 riigist esitatud 3181 filmi hulgast välja 76 filmi

.Priit ja Olga Pärna sõnul on Hiroshima festivalil osalemine ning Jaapani publikuga kohtumine alati eriline. "Meil on ülimalt hea meel, et "Luna Rossa" pääses Hiroshima festivali võistlusprogrammi. Ootame põnevusega võimalust taas Jaapanit külastada, esitleda oma filmi kohalikule vaatajaskonnale ning kohtuda paljude animatsioonimaailma kolleegide ja sõpradega."

Eesti Joonisfilmi ja Prantsusmaa stuudio MIYU Productions koostöös 2024. aastal valminud 32-minutiline "Luna Rossa" on jõudnud juba enam kui 50 rahvusvahelise festivali valikusse. Film on võitnud kokku seitse auhinda, sealhulgas parima animafilmi auhinna EFTA galal ning Kultuurkapitali parima animafilmi preemia 2024.

Hiroshima festivalil osalemine jätkab Priit Pärna pikaajalist loomingulist sidet Jaapaniga. Priit Pärn külastas Jaapanit esimest korda 1996. aastal ning tema koostöö ja suhtlus Jaapani animatsioonimaailmaga on kestnud ligikaudu 30 aastat. 2010. aastal pälvisid Priit ja Olga Pärn Hiroshima festivali peapreemia (Hiroshima Prize) filmi "Tuukrid vihmas" eest.

Tänavusel festivalil esitletakse Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna animatsiooniasjatundjate ning kunstnike küsitluse põhjal koostatud kahte Priit ja Olga Pärna loomingule pühendatud retrospektiivprogrammi, milles linastuvad joonisfilmid "Kas maakera on ümmargune?", "…ja teeb trikke", "Kolmnurk", "Aeg maha", "Eine murul", "Hotell E", "Elu ilma Gabriella Ferrita" ja "Tuukrid vihmas".

Festivali kaasdirektor Nobuaki Doi selgitas, et nad küsitlesid ligi 70 Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna animatsioonikunstnikku ning professionaali, et selgitada välja nende lemmikud viimase 120 aasta lühianimatsiooni seast. "Küsitluse tulemustes mainiti korduvalt nii Priit Pärna kui ka Priit ja Olga Pärna ühistöid, mis kinnitab veel kord nende loomingulise mõju ulatust rahvusvahelisel tasandil."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

14:36

Pildid: Rüki galeriis avati illustraator Eiko Ojala esimene isikunäitus

13:18

Maarja Vaino: kas lugeda või juhmistuda?

13:04

Tartuffi publikupreemia võitis "Moulin Rouge"

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:31

Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab Hiroshima animatsioonifestivali võistlusprogrammi

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

15.08

Andrei Hvostov: kui lapsed raamatuid ei loe, võib elu neid vaimselt murda

15.08

Jonas Tarm ja Jim Ashilevi: igatsus kodu järgi saadab meid läbi elu

16.08

Esa-Pekka Salonen: Eesti on praegu muusikaliselt üks huvitavamaid paiku

16.08

Lavakast lavale | Mirjam Aavakivi

14.08

Lavakast lavale | Erik Hermaküla

16.08

Helen Reiser: muuseumipileti laenutus on heategevuslik algatus

12:14

36-aastasena suri sarjast "Heroes" tuntud näitleja Hayden Panettiere

10:26

Arvustus. Elus sõna ja elus teater

15.08

Joel Väli: haigla on sündmuste, hetkede ja lugude betooni valatud kogum

16.08

Dramaturg Tõnis Parksepp: sõlmime hingeminevalt kokku inimese elukaare

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo