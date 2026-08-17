Priit ja Olga Pärna "Luna Rossa" jõuab Hiroshima animatsioonifestivali võistlusprogrammi

Eesti ja Prantsusmaa kaastootmises valminud Priit ja Olga Pärna joonisfilm "Luna Rossa" on valitud Jaapani ühe olulisima animatsioonifestivali Hiroshima Animation Season võistlusprogrammi. Festivali raames toimuvad Pärnade autoriloomingu retrospektiivlinastused, millel osalevad ka režissöörid ise.

19. kuni 23. augustini toimuv Hiroshima Animation Season on Jaapani ainus Ameerika Filmiakadeemia kvalifikatsiooniga animafestival. Tänavusele festivalile valiti 110 riigist esitatud 3181 filmi hulgast välja 76 filmi

.Priit ja Olga Pärna sõnul on Hiroshima festivalil osalemine ning Jaapani publikuga kohtumine alati eriline. "Meil on ülimalt hea meel, et "Luna Rossa" pääses Hiroshima festivali võistlusprogrammi. Ootame põnevusega võimalust taas Jaapanit külastada, esitleda oma filmi kohalikule vaatajaskonnale ning kohtuda paljude animatsioonimaailma kolleegide ja sõpradega."

Eesti Joonisfilmi ja Prantsusmaa stuudio MIYU Productions koostöös 2024. aastal valminud 32-minutiline "Luna Rossa" on jõudnud juba enam kui 50 rahvusvahelise festivali valikusse. Film on võitnud kokku seitse auhinda, sealhulgas parima animafilmi auhinna EFTA galal ning Kultuurkapitali parima animafilmi preemia 2024.

Hiroshima festivalil osalemine jätkab Priit Pärna pikaajalist loomingulist sidet Jaapaniga. Priit Pärn külastas Jaapanit esimest korda 1996. aastal ning tema koostöö ja suhtlus Jaapani animatsioonimaailmaga on kestnud ligikaudu 30 aastat. 2010. aastal pälvisid Priit ja Olga Pärn Hiroshima festivali peapreemia (Hiroshima Prize) filmi "Tuukrid vihmas" eest.

Tänavusel festivalil esitletakse Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna animatsiooniasjatundjate ning kunstnike küsitluse põhjal koostatud kahte Priit ja Olga Pärna loomingule pühendatud retrospektiivprogrammi, milles linastuvad joonisfilmid "Kas maakera on ümmargune?", "…ja teeb trikke", "Kolmnurk", "Aeg maha", "Eine murul", "Hotell E", "Elu ilma Gabriella Ferrita" ja "Tuukrid vihmas".

Festivali kaasdirektor Nobuaki Doi selgitas, et nad küsitlesid ligi 70 Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna animatsioonikunstnikku ning professionaali, et selgitada välja nende lemmikud viimase 120 aasta lühianimatsiooni seast. "Küsitluse tulemustes mainiti korduvalt nii Priit Pärna kui ka Priit ja Olga Pärna ühistöid, mis kinnitab veel kord nende loomingulise mõju ulatust rahvusvahelisel tasandil."