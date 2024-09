Priit Pärn pälvis Euroopa animaauhindadel elutööpreemia

Aasta paremaid animafilme tunnustanud Emile European Animation Awards'i esmaspäeval peetud auhinnatseremoonia kõrghetk oli väärikaima Emile'i ehk Lotte Reinigeri nimelise elutööauhinna üleandmine. Auhinnaga avaldab Euroopa animaauhindade assotsiatsioon austust ühele Euroopa animakino silmapaistvamale loojale, kelle elu jooksul antud panus animatsioonikunsti ja tipptasemel tehtud filmid on erakordsed.

"Traditsiooniliselt antakse Emile'i elutööauhind animaatorile tema erakordse panuse eest animatsioonimaailma. Tänaõhtune auhinnasaaja on nii õpetaja, kes on juhendanud paljusid noori animaatoreid nende karjääri alguses, kui ka animaator, kes on loonud muljetavaldava loomingulise pärandi. Kuigi see elutööauhind põhineb tema senisel loomingul, olen kindel, et ta loob veel palju imelisi animatsioone. Mul on rõõm ja au esitada see auhind Eesti animaatorile Priit Pärnale," ütles ajakirjanik ja animatsiooniajaloolane Nancy Denney-Phelps auhinda üle andes.

Kunstniku ja animarežissööri Pärna filme on saatnud tunnustus ja menu nii kriitikute kui ka publiku seas. Pärna koolkonda kuuluvaid animaatoreid leidub kõikjal maailmas, teda armastavad ja hindavad paljud õpilased ning järgijad.

"Kus on, sinna tuleb" ütles Pärn tagasihoidlikult oma kümnenda elutööauhinna saamise puhul.

Viieaastase pausi järel kolmas auhindade jagamine peeti esmakordselt Kreekas. Eelnenud kaks tseremooniat korraldati 2017. ja 2018. aastal Prantsusmaal Lille'is. Enne Pärna said elutööauhinna tunnustuse kaks Briti legendi – 2017. aastal animaator Richard Williams, kelle raamatu "Animation Survival Kit" järgi on animaatorid üle ilma õppinud animeerimist, ja 2018. aastal animakriitik, Channel 4 toimetaja ja mitme animatsioonialase raamatu autor Claire Kitson.

Euroopa animatsiooniauhinnad said nime Prantsuse animatsiooni pioneeride Émile Reynaud' ja Émile Cohli järgi.

Charlotte "Lotte" Reiniger, kelle nime kannab Emile'ide elutööpreemia, oli saksa filmilavastaja ning siluettanimatsiooni teerajaja. Tema tuntumad tööd on "Prints Achmedi seiklused" (1926), mis on vanim olemasolev täispikk animeeritud film, ja "Papageno" (1935). Lisaks panustas ta ka tehnoloogiliselt animatsiooni valdkonda. Oma karjääri jooksul töötas Reiniger enam kui 40 filmi juures.