Hallis esineb techno-muusika suunanäitaja Surgeon

Surgeoni karjääri hüppelauaks võib pidada 1994. aastal Regise ja Female'i loodud plaadifirma Downwards alt ilmunud omanimelist EP-d, millele on järgnenud hulgaliselt väljalaskeid Dynamic Tensioni, Downwardsi ja Tresori plaadifirmade alt. Muu hulgas on Surgeon ka Tresori klubi resident.

Fact Magazine on Surgeoni produktsioonistiili kirjeldanud kui industriaalse maiguga karmikoelist techno't, mis on tantsitav, intelligentne ja meelelist naudingut pakkuv. Aja jooksul on Surgeoni CV-sse kogenenud remikse sellistele artistidele nagu Dave Clarke, Luke Slater, Thom Yorke, Mogwai, Coil, Moderat, Scuba ja paljud teised. Lisaks teeb Child koos Regisega industriaalse techno bändi British Murder Boys.

Surgeoni praeguse aja DJ-setid paistavad silma uute DJ-tehnoloogiatega katsetamise poolest, hõlmates tipptasemel riist- ja tarkvaralahendusi ning hägustades üha enam DJ-seti ja live-esinemise vahelist piiri. Kasutades techno't oma kunstilise sõnumi kandjana, segab ta kokku kõike alates kaasaegsest bassimuusikast ning lõpetades Aphex Twini endisele plaadifirmale Rephlex omase elektroonikaga.

Surgeoni kõrval astub live'iga üles Tartu elektroonilise muusika duo Varjur ning plaate keerutavad DJ Punch ja Domnina.